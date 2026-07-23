賴總統談離岸風電 跨域整合為國家戰略工程

總統府23日舉行國家氣候變遷對策委員會第八次會議。賴清德總統於會後表示，有關「離岸風電中長程發展規劃」，政府要讓離岸風電，從個別開發案，提升為跨域整合的國家戰略工程，也確保政策的明確性與穩定性。

賴總統表示，請環境部優先強化氣候風險認知、淨零生活實踐，以及自然環境保全的教育，也要對接中央部會與地方政府的各項氣候變遷因應方案，讓環境教育和氣候行動，能夠深化連結。

他請環境部統籌教育部、經濟部、農業部、勞動部等相關部會，並結合地方政府的在地經驗，編製實踐導向的國家級氣候行動指引與生活工具書，讓企業、學生及一般民眾，都能清楚掌握自我保護與積極減碳的具體行動。

有關「離岸風電中長程發展規劃」，賴總統指出，面對未來再生能源及海域的使用和需求，將更複雜、更加提高。政府要讓離岸風電，從個別開發案，提升為跨域整合的國家戰略工程，也確保政策的明確性與穩定性。

賴總統請經濟部在既有區塊開發，以及選商機制基礎上，定期檢視離岸風電推動進度、併網安排、電網建設、港埠量能及施工資源配置。

除了針對關鍵瓶頸，應及時提出因應方案，他請經濟部偕同相關部會，建立可追蹤的檢核方式，讓離岸風電的推動，建立在公開透明的基礎上，落實地方共榮、漁業協調及環境承諾。

他也請經濟部、國發會等有關部會，引導離岸風電投資，轉化為可長期累積的產業能力與專業服務能量，並促使銀行及壽險投入資金，讓能源轉型，不只是發展再生能源，也成為推動台灣綠色產業升級的重要機會。

賴總統提到，請行政院副院長鄭麗君督導，請司法單位嚴格查緝，地方非法之徒介入綠能產業的發展。他請行政團隊，用系統整合治理的高度，來推動後續工作，把環境教育、生態調適、離岸風電中長程發展等任務，相互銜接，讓社會行動、科學基礎、國土韌性與轉型工程，合力發揮綜效。

此外，賴總統說，行政團隊包括環境部、金管會，結合地方政府推出「酷齡氣候關懷行動」，並搭配民間保險公司，今年推出全國第一個「高溫微型保險」。目標是串聯「政府高溫預警」、「社福關懷行動」、以及「企業保險保障」等機制，來強化弱勢長者面對極端高溫的防護。

他表示，這項保險服務，從這個月開始，在台南市試辦一年，對象是15到75歲低收入戶、中低收入戶、以及領取中低收入老人生活津貼者，如果因爲中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可以獲得定額一萬元給付，保費全數由民間慈善基金會捐助，民眾零負擔。