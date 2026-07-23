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AI算力中心BOO案 首波2業者申請共投資近430億

中央社／ 台北23日電

數發部推動徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案，首波共有2家業者通過初期資格審核，進入下階段審查。數發部表示，2家申請業者投資金額合計近新台幣430億元，近期陸續接獲3、4家業者詢問，預計8月初發布第2波政策公告，盼持續吸引民間投入建設國家算力基礎。

數發部4月中發布「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」政策公告，採促進民間參與模式，徵求企業投入建置AI算力中心，為台灣首宗指標型數位建設促參案。此案將AI算力中心納入數位建設重大公共建設項目，以BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動。

首波公告於5月中截止收件，共有3家業者提出申請，其中，亞灣超算股份有限公司及技算力科技股份有限公司等2家業者通過資格審查，分別於7月17日、21日，在高雄小港、新北土城舉行公聽會。東南開發投資有限公司雖提送可行性評估報告，但未通過審查。

根據公告，申請機構投資總額（不含土地）須達新台幣3億元以上，且由民間自備土地或租賃既有設施進行投資興建。為確保算力中心具備國際競爭力，總算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到15 PetaFLOPS（即每秒執行15千兆次計算）以上。

此外，AI算力中心提供的算力服務應有公共利益或具體回饋，如就政府機關、產業、學研單位等對象，提供一定服務比例的公益算力等。

數發部數位策略司專門委員曾慶昌表示，目前2家業者投資金額合計近新台幣430億元，在公益算力上均有規劃，將持續進行相關審查。

曾慶昌指出，公聽會上有在地居民關心AI算力中心是否影響民生用水、用電。不過，2件申請案皆位於工業區內，並已取得台電用電相關許可，基本上不會影響民生用水、用電。至於地方回饋，有居民建議可開設AI相關課程。

針對2件申請案後續流程，曾慶昌說明，數發部將整合工作小組初審意見、可行性評估審查意見及公聽會各方建議，要求申請人修正可行性報告。待初審完成後，合格申請人將提出投資計畫書，交由甄審會綜合評審，後續進入議約與簽約階段，預計今年底完成簽約。

曾慶昌表示，首波收件截止後，數發部陸續接獲3、4家國內業者詢問，目前正積極籌辦第2波政策公告作業，預計8月初對外徵件，第2波相關規範原則上將延續第1波，不會有太大調整，相關消息將在數發部官網公告，歡迎業者踴躍遞件申請。

數發部

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