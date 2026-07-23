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3-3離岸風電行政契約範本出爐 保底收購價每度電2.29元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
3-3離岸風電行政契約範本出爐，保底收購價每度電2.29元。離岸風電示意圖。聯合報系資料照
3-3離岸風電行政契約範本出爐，保底收購價每度電2.29元。離岸風電示意圖。聯合報系資料照

經濟部今天公告離岸風電3-3行政契約範本，釋出三大利多，原始風場與擴充風場可個別簽訂行政契約，並且納入一年彈性併網機制，只要完成水下基礎設置或是50％完工併聯任一條件，就能申請延後1年完工併聯，行政契約同時明定保底收購價2.29元。

經濟部今公告區塊開發第3期行政契約範本，期契約除規範業者主要義務及違約罰則外，亦新增保底收購價格及延長售電期間的獎勵機制等規定。

經濟部說明，本期為擴大開發量能，獲配業者可依序受分配擴充風場，原始獲配風場及擴充風場的行政契約各別簽訂，權利及義務回歸各自契約辦理，以利業者明確風場責任義務及融資需求，且兩風場都適用延長售電年限的獎勵機制。

但考量擴充容量是基於獲配風場履約能力獲配，因此仍維持獲配風場履約保證金對擴充風場義務具擔保責任，擔保責任上限為擴充容量履保金額度。

過去3-1、3-2的擴充風場會被納入獲配風場的履約框架中，兩者權利義務沒有清楚切害，影響銀行團融資風險評估。

經濟部表示，3-3期參考潛力場址及區塊開發執行經驗，納入1年彈性併網機制，簽約業者在達成「所有風力機組之水下基礎設置」或「全部設置總容量百分之五十已完工併聯」任一條件時，可向經濟部申請延後1年完工併網。同時，行政契約訂定一度電2.29元的保底收購價格，以利業者計算開發風險。

義務落實與違約金部分，3-3期行政契約已將ESG規劃的在地產業/經濟效益及能源韌性義務的查核及違約責任明確化，經濟部表示，簽約業者應分別於融資到位後或完工併聯後6個月內提交落實計畫，並定時繳交執行期報，經濟部將於完工併聯後及完工併聯後5年進行最終查核。

若業者未達成在地產業/經濟效益義務，經濟部得請求「承諾採購或投資金額」與「實際採購或投資金額」差額20%的違約金；若有連續多次進度落後且未改善等違約情節重大情形，得額外加計投資差額10%的違約金，以維持選商公平性。

履約保證金返還部分，經濟部表示，為配合能源韌性項目的查核時間，將分階段返還履保金，經濟部於完工併聯後保留能源韌性承諾採購或投資金額20%計算的履保金，待完成能源韌性查核後返還。

經濟部 離岸風電

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