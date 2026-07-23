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健康福祉營收拚3800億 吳誠文：智慧機器人2年內落地

中央社／ 台北23日電

行政院政委兼國科會主委吳誠文今天表示，台灣已邁入超高齡社會，「智慧型機器人，2年內一定會有」，政府將結合台灣傳統製造業與科技業優勢，從晶片、零組件到系統整合，發展照顧型、服務型等不同類型的機器人，盼補足人力缺口，逐步走入家戶協助民眾生活。

行政院自民國113年起推動高齡科技產業行動計畫，由國科會統籌，結合經濟部、衛福部、教育部、文化部、數發部、內政部及原民會等跨部會資源，從科技研發、場域驗證到服務應用，力促高齡科技真正融入生活，並於今天舉辦成果發表會。

國科會說明，計畫目標為每年健康福祉產業營業額超過新台幣3000億元，目前已提前達標；2025年健康福祉產業營業額達新台幣3364億元，2023至2025年複合年成長率達8%，展現高齡科技帶動產業成長的成果。經濟部補充，預計今年將達3500億元，希望明年提升至3800億元。

吳誠文致詞表示，台灣具備半導體、資通訊及AI等科技優勢，結合醫療照護體系與跨部會合作機制，是推動高齡科技的重要基礎。

他指出，面對超高齡社會、少子化帶來的人力不足問題，發展智慧機器人是政府重要目標，希望以科技回應生活需求。台灣製造能力強大，但過去多以零組件代工為主，政府正協助傳產連結科技業，未來可從晶片、零組件到系統整合，打造完整機器人供應鏈。

吳誠文表示，機器人不一定是人形，只要能服務人類，都是未來發展方向，包括照顧型機器人、服務型機器人。他進一步說，「智慧型機器人，2年內一定會有」，預期台灣廠商將陸續推出相關產品，目前部分機器人已在長照機構完成測試，有望逐步走入家庭。

他說，現在高齡科技多以單一場域、專案方式推動，政府將透過需求分析掌握實際應用需求，並訂定產品規格與標準，讓廠商依循規格自主開發產品，應用範圍涵蓋醫療院所設備、照護器材、運動器材等，除建立內需市場，也能拓展國際市場。

國科會指出，科技導入照護服務已展現初步成果，如住宿型長照中心導入AI智慧照護系統，整合照護資訊與AIoT設備，協助照護人員簡化照護紀錄及行政作業，導入後每日填寫照護紀錄時間減少7.5小時，滿意度達92%。此外，智慧營運管理系統整合多元IoT設備，即時掌握住民狀況，減少跌倒或走失等意外事件；日間照顧中心導入智慧照護產品後，在相同人力下，服務規模由30人提升至90人，巡視負荷降低20%至30%。

國科會表示，未來將持續整合跨部會資源，累積驗證成果，擴大科技服務導入，完善資源整合及供需媒合機制，支持更多產品與服務落地發展，讓科技持續回應高齡社會需求，也為台灣高齡科技產業創造更多發展契機。

吳誠文 機器人 國科會

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