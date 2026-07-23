巴西居首！台灣與南方共同市場 上半年貿易額24.7億美元

財政部統計顯示，今年上半年台灣與南方共同市場雙邊貿易規模達24.7億美元，其中，巴西穩坐第1大貿易夥伴，同期雙邊貿易金額達21.5億美元、占比約87%，主要為自巴西進口原油、大豆、鐵礦石、銅礦石所帶動。

財政部統計處今天發布第13號財政統計通報，分析近10年台灣與南方共同市場（Mercosur）貿易情形。

統計處說明，南方共同市場為南美洲重要的區域經濟整合組織，成員國包括巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭及玻利維亞等5國，近期新加坡、歐盟皆與其簽署自由貿易協定，日本也宣布啟動「經濟夥伴協定」（EPA）的締結談判，而台灣去年與南方共同市場暨美洲工商協會（CCMercosur）簽署合作備忘錄（MOU），希望深化經貿交流。

根據統計，民國106年至今年上半年間，台灣與南方共同市場每年雙邊貿易金額落在35至52億美元之間，今年前6月為24.7億美元，占台灣貿易總值約0.3%至0.8%，且以進口金額較多於出口。

其中，巴西是台灣在南方共同市場最大貿易夥伴，阿根廷原本居次，不過去年起因自邦交國巴拉圭進口大增7成，致台灣與巴拉圭雙邊貿易規模躍居第2，超越阿根廷。

根據統計，若以今年前6月數據觀察，台灣與巴西雙邊貿易金額達21.5億美元、占比約87%；與巴拉圭為1.5億美元、占比約6%；與阿根廷達1.3億美元、占比約5%。

觀察近10年台灣對南方市場出口結構，統計處說明，前5大貨品約占2至4成之間，以積體電路為最大宗，今年上半年比重大幅提升至27.7%，以銷往巴西為主。

進口方面，統計處表示，前5大貨品合計占7成左右，呈現高度集中，主要為大豆、玉蜀黍、鐵礦石、原油及銅礦石等農工原料，且自巴西進口居多。另自109年起，隨台灣取消巴拉圭牛肉輸入上限，加以台巴經濟合作協定提供免關稅優惠，冷凍牛肉首度躋身自南方共同市場進口前5大貨品之列，巴拉圭也成為台灣冷凍牛肉第2大輸入來源，僅次於美國。