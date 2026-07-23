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經部：離岸風電3-3期行政契約 有條件可延後一年併網、保底每度2.29元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部已公告離岸風電區塊開發3-3期選商已正式起跑，9月30日截止收件。經濟部23日公告3-3期行政契約內容，納入一年彈性併網機制，簽約業者可於達成「所有風力機組之水下基礎設置」或「全部設置總容量百分之五十已完工併聯」之一時，向經濟部申請延後一年完工併網。行政契約中亦明定一度2.29元之保底收購價格，以利業者計算開發風險。

離岸風電區塊開發3-3期規畫容量3.6GW，並以2030年至2031年為併網年。根據業者反映意見，經濟部有條件同意可彈性延後一年併網。至於保底價格，係指開發商洽簽CPPA購電業者，若出現空窗期，期間由台電以每度2.29元收購，讓開發商在無法順利售電時，仍有現金流。

經濟部23日公告離岸風電區塊開發3-3期行政契約，主要是明確開發權利及義務，讓開發商進行投標評估。首先，在3-3期為擴大開發量能，獲配業者可依序受分配「擴充風場」，兩風場將個別簽訂行政契約，權利及義務回歸各自契約辦理，以利業者明確風場責任義務及融資需求，且兩風場皆適用延長售電年限之獎勵機制，亦即最多35年。另外，獲配風場對擴充風場義務具擔保責任，擔保責任上限為擴充容量履保金額度。

其次，3-3期行政契約已將ESG規劃之在地產業/經濟效益及能源韌性義務之查核及違約責任明確化，簽約業者應分別於融資到位後或完工併聯後6個月內提交落實計畫，並定時繳交執行期報，經濟部將於完工併聯後及完工併聯後5年進行最終查核。若業者未達成在地產業/經濟效益義務，經濟部得請求「承諾採購或投資金額」與「實際採購或投資金額」差額20%之違約金；違約情節重大者，得額外加計投資差額10%之違約金，以維持選商公平性。

第三，3-3期納入一年彈性併網機制，簽約業者可於達成「所有風力機組之水下基礎設置」或「全部設置總容量百分之五十已完工併聯」之一時，向經濟部申請延後一年完工併網。行政契約中亦訂定一度電2.29元之保底收購價格，以利業者計算開發風險。

離岸風電 經濟部 機組

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