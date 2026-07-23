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離岸風電將增釋15～18GW開發空間 2027年啟動選商

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
風力發電示意圖。圖／AI生成
風力發電示意圖。圖／AI生成

國家氣候變遷對策委員會23日召開第8次委員會議，經濟部提出離岸風電中長程推動計畫，經濟部次長賴建信表示，透過海域空間盤點，預計新增15～18GW可開發容量，並規劃每4年一期，每期釋出8GW容量，預計2030年前完成選商，2039年完成併網，持續擴大綠電供應，支撐產業用電需求及能源轉型。

經濟部與國防部、交通部、農業部等跨部會合作系統性盤點離岸風電可設置海域空間，預計新增15至18GW可開發容量，納入「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，賴建信表示，經濟部將持續推動選商作業，預計於2027年第1季啟動新一輪選商公告，隨後每4年進行一次選商，2039年達成全數併網目標。

賴建信表示，目前國內已完成508座風機建置、累計裝置容量4.9GW，距離2030年併網目標10.9GW的達成率約45%，裝置容量排名全球第5，且所有風機均可抵禦颱風侵襲，實際發電時數也高於原先估算的每年3750小時，顯示台灣具備良好的離岸風場條件。

根據規劃，2035年離岸風電併網量將提升至18.3GW至19.9GW，2039年進一步達24.7GW至27.9GW，賴建信說明，之所以會有1至3GW區間差異，是因為未來風場的設計、風機的規模會愈來愈大，發電效能會提高，目前是以相對保守1年3750小時規劃，但實際經驗都遠大於預估值。

為支撐離岸風電建設，政府也持續擴大金融支持，賴建信表示，至今年3月底，國內銀行已完成簽約的離岸風電專案融資金額達6389億元，保險業投資離岸風電金額達588億元，並透過國家融資保證及鼓勵民間資金參與，降低開發資金門檻。

至於離岸風電貢獻的減碳效益，經濟部預估，2030年離岸風電達10.9GW後，可為國內減碳約3680萬噸；至2039年，減碳效益可提高至8340萬噸。

經濟部 離岸風電

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