經部提離岸風電藍圖 未來每四年一期選商釋出8GW 2026年啟動浮式風電

經濟部23日提出「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，並規劃每四年一期辦理選商，每期釋出約8GW容量，另預計2026年啟動浮動式離岸風電布局。

經濟部表示，為延續先前推動成果並滿足未來綠電需求及產業發展，提出「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，透過跨部會合作盤點可設置海域空間，預計新增約15至18GW可開發容量，並規劃每四年一期，每期釋出8GW容量，朝2030年前完成選商，建立長期穩定且具可預期性的推動機制，目標2035年累計設置容量達18.3至19.9GW、2039年提升至24.7至27.9GW，持續擴大綠電供給量能，穩健邁向2050淨零排放目標。

經濟部表示，隨著半導體、AI及高科技產業持續發展，我國2026年至2035年用電需求年均成長率預估已提升至2.5%，離岸風電將成為穩定供應綠電的重要來源，經濟部透過「先示範、次潛力、後區塊」三階段離岸風電推動策略，已達成超過500座離岸風力機安裝，累計裝置容量達約4.9GW。

經濟部表示，經與國防部、交通部、農業部等跨部會合作系統性盤點離岸風電可設置海域空間，預計新增約15至18GW可開發容量，納入「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，並規劃每四年一期辦理選商，每期釋出約8GW容量，另預計2026年啟動浮動式離岸風電布局。

經濟部表示，政府亦將持續以四大支柱推動離岸風電發展，建立穩定投資環境。一是政策明確，明確離岸風電政策目標及2026-2039年推動路徑。二是產業培植，引領產業發展，培植製造業及服務業等在地產業。三是金融支持：輔以綠色金融配套機制，完善綠能投融資環境；四是行政效能，公對公跨部會溝通，以行政措施優化申設作業。

經濟部進一步說明，截至2026年7月10日我國已有8座風場完工，去年離岸風電單年新增裝置容量排名全球第三，累計裝置容量穩居全球第五，年發電量突破100億度，已商轉風場歷經多次強颱及強震考驗均維持穩定運轉，展現我國離岸風電工程品質及強韌環境抗性。政府將持續透過明確政策目標及跨部會通力合作，建立良好投資環境，穩定推動離岸風電，穩定供應綠電，協助產業全球布局、提升能源安全及環境永續。