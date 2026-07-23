快訊

中聯問題油品波及…好市多公布12項受影響商品 符合2條件可退貨

以為與自己無關…收到親戚欠稅通知竟成繼承人 稅務局：很多人都遇過

聽新聞
0:00 / 0:00

經部提離岸風電藍圖 未來每四年一期選商釋出8GW 2026年啟動浮式風電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部23日提出「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，並規劃每四年一期辦理選商，每期釋出約8GW容量，另預計2026年啟動浮動式離岸風電布局。

經濟部表示，為延續先前推動成果並滿足未來綠電需求及產業發展，提出「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，透過跨部會合作盤點可設置海域空間，預計新增約15至18GW可開發容量，並規劃每四年一期，每期釋出8GW容量，朝2030年前完成選商，建立長期穩定且具可預期性的推動機制，目標2035年累計設置容量達18.3至19.9GW、2039年提升至24.7至27.9GW，持續擴大綠電供給量能，穩健邁向2050淨零排放目標。

經濟部表示，隨著半導體、AI及高科技產業持續發展，我國2026年至2035年用電需求年均成長率預估已提升至2.5%，離岸風電將成為穩定供應綠電的重要來源，經濟部透過「先示範、次潛力、後區塊」三階段離岸風電推動策略，已達成超過500座離岸風力機安裝，累計裝置容量達約4.9GW。

經濟部表示，經與國防部、交通部、農業部等跨部會合作系統性盤點離岸風電可設置海域空間，預計新增約15至18GW可開發容量，納入「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，並規劃每四年一期辦理選商，每期釋出約8GW容量，另預計2026年啟動浮動式離岸風電布局。

經濟部表示，政府亦將持續以四大支柱推動離岸風電發展，建立穩定投資環境。一是政策明確，明確離岸風電政策目標及2026-2039年推動路徑。二是產業培植，引領產業發展，培植製造業及服務業等在地產業。三是金融支持：輔以綠色金融配套機制，完善綠能投融資環境；四是行政效能，公對公跨部會溝通，以行政措施優化申設作業。

經濟部進一步說明，截至2026年7月10日我國已有8座風場完工，去年離岸風電單年新增裝置容量排名全球第三，累計裝置容量穩居全球第五，年發電量突破100億度，已商轉風場歷經多次強颱及強震考驗均維持穩定運轉，展現我國離岸風電工程品質及強韌環境抗性。政府將持續透過明確政策目標及跨部會通力合作，建立良好投資環境，穩定推動離岸風電，穩定供應綠電，協助產業全球布局、提升能源安全及環境永續。

經濟部 離岸風電

延伸閱讀

離岸風電3-5期2029年、3-4期2027年選商 容量各達8GW

東方風能完成台電二期海纜建置 旗艦工程船啟航前進歐洲離岸能源市場

東方風能完成台電二期海纜建置 啟航歐洲奪6年訂單

建築光電新制8月上路 內政部：每年估增66萬瓩綠電容量

相關新聞

車市回溫！6月零售業營業額年增8% 汽機車零售業彈升19.1%

車市回溫了！經濟部23日發布6月零售業營業額為4,213億元，年增8.0%，表現超乎原預期，主因受惠車市買氣回溫，以及業者持續透過擴展營運規模、發展多元行銷活動與優化商品結構，吸引來客數並提升消費動能，致汽機車零售業年增19.1%。

離岸風電將增釋15～18GW開發空間 2027年啟動選商

經濟部計畫透過海域盤點，2027年啟動離岸風電新商選作業，目標釋出15～18GW開發容量，2030年前併網支撐產業用電需求。

離岸風電3-5期2029年、3-4期2027年選商 容量各達8GW

總統府氣候變遷委員會第八次會議23日舉行，由經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。我國離岸風電正在進行3-3選商，經濟部說明，將於2030年前接續完成3-4、3-5選商，預計於2035年達18.3-19.9GW。

6月批發零售、餐飲業營業額續成長 食安影響多大要看7月

經濟部統計處公布6月批發、零售及餐飲業營業額，仍都較去年同期成長，但日前爆發中聯油脂油品致癌物檢驗超標，產品更流入市面，經濟部表示，確實會引發對於餐飲、零售買氣的影響，但影響多大，還是要看7月實際數據。

氣候委員會談離岸風電 賴總統：擴大本土低碳能源、確保供電穩定

賴清德總統23日主持國家氣候變遷對策委員會第八次委員會。他致詞表示，氣候治理是需要持續扎根的長期工作。社會有行動力，政策才能深入地方與日常；能源有穩定力，才能支撐民生、產業與國家發展；國土有生命力，才能承受氣候變遷，讓台灣永續發展。

AI商機催動台商出海 74%看好海外投資卻仍不敢大舉加碼

AI需求帶動全球供應鏈重組，台商加速布局海外，但真正敢大舉投資的企業仍不多。KPMG發布全台首份「新台商出海信心指數」調查，74%受訪企業對海外投資抱持信心，但認為「非常有信心」的不到一成；展望未來12個月，超過半數企業仍選擇維持現有投資規模或繼續觀望，顯示AI商機雖帶動出海熱潮，企業布局態度依舊審慎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。