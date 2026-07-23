離岸風電3-5期2029年、3-4期2027年選商 容量各達8GW

總統府氣候變遷委員會第八次會議23日舉行，由經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。我國離岸風電正在進行3-3選商，經濟部說明，將於2030年前接續完成3-4、3-5選商，預計於2035年達18.3-19.9GW。

3-1至3-3發展初期，裝置容量僅幾百MW；隨著技術發展成熟，3-4選商容量來到8GW，選商期程2027年，2032至2035年併網。3-5選商容量亦為8GW，選商期程2029年，2036至2039年併網。浮動式示範選商容量原則2+1案，每案100-200MW，選商期程2026年，2032至2033年併網。

經濟部次長賴建信表示，台灣僅用近10年時間，即完成500座風力機，相較歐洲國家發展20-30年才有如此成果，展現極高效率。台灣離岸風電2025年累計裝置量達全球第五、單年裝置量達全球第三。

賴建信指出，成熟風場年滿發時數皆超過原規劃，達3,750至4,200小時以上。2025年單年發電量突破100億度，相較2024年離岸風電發電量增加約20%。截至2026年7月10日，全台已安裝508座風力機，總容量達 4.9 GW。

賴建信說明，政府針對離岸風電發展，建立在四個核心基礎上。

首先，政策明確。系統性盤點並新增15-18 GW的海域空間，明確訂定2026-2039年中長程計畫，每期（四年）釋出8 GW容量。2030年前將接續完成第四、五期選商，並於2026年啟動「浮動式風場」示範選商（原則2+1案，每案100-200MW）。

其次，產業培植，打造在地供應鏈。國內業者已具備水下基礎、海上變電站、海纜設計實績；葉片樹脂已切入國際供應鏈；台北港、台中港已建構製造量能。現有30餘家國內業者展現實績並擴散至歐洲市場。政府設立六座培訓中心，培育近2,900名人才。

第三，金融支持，完善綠能投資環境。銀行業專案融資簽約額度已達6,389億元；保險業核准投資綠能電廠達865億元。國家融資保證機制，專款規模96.3億元，可運用額度達963億餘元；現已通過17案，保證總額660.5億元。另鼓勵民間資金多元參與，如放寬REITs採基金架構、推動專案債券。

第四，行政效能，公對公跨部會協調。建立跨部會聯審機制，確保風場無涉環境敏感區。推動風電與漁業共存共榮。完善綠電交易環境，如綠電統購分銷、餘電匹配處理機制。

至於離岸風電三階段政策目標與時間表，賴建信指出，第一階段（示範階段 - 2021年）完成二座風場，共237 MW。第二階段（潛力場址 - 2026年）完成六座風場，累積建置達4.7 GW（目標 5.3 GW）。第三階段，2030年目標10.9 GW，2035年目標18.3 ~ 19.9 GW，2039年目標24.7 ~ 27.9 GW。

賴建信提到，離岸風電引領淨零碳排，2030年預計減碳36.8百萬噸。至2039年，預計每年發電約 9,261,046億度，相當於減碳83.494.2百萬噸。因應半導體及AI產業用電需求（年均成長率達 2.5%），離岸風電能提供穩定綠電，協助企業布局全球、提升國際競爭力。

賴建信指出，台灣離岸風電已證明其強韌的環境抗性與穩定的發電實績。未來將透過明確的政策與配套建立良好投資環境，並在2039年前依規劃全數併網，以充沛的綠電穩定供應，成為台灣科技與 AI 產業走向世界的強力後盾。