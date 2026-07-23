快訊

中聯問題油品波及…好市多公布12項受影響商品 符合2條件可退貨

以為與自己無關…收到親戚欠稅通知竟成繼承人 稅務局：很多人都遇過

聽新聞
0:00 / 0:00

離岸風電3-5期2029年、3-4期2027年選商 容量各達8GW

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
離岸風電隨著技術發展成熟，3-4選商容量來到8GW，選商期程2027年，2032至2035年併網；3-5選商容量亦為8GW，選商期程2029年，2036至2039年併網。台電提供
離岸風電隨著技術發展成熟，3-4選商容量來到8GW，選商期程2027年，2032至2035年併網；3-5選商容量亦為8GW，選商期程2029年，2036至2039年併網。台電提供

總統府氣候變遷委員會第八次會議23日舉行，由經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。我國離岸風電正在進行3-3選商，經濟部說明，將於2030年前接續完成3-4、3-5選商，預計於2035年達18.3-19.9GW。

3-1至3-3發展初期，裝置容量僅幾百MW；隨著技術發展成熟，3-4選商容量來到8GW，選商期程2027年，2032至2035年併網。3-5選商容量亦為8GW，選商期程2029年，2036至2039年併網。浮動式示範選商容量原則2+1案，每案100-200MW，選商期程2026年，2032至2033年併網。

經濟部次長賴建信表示，台灣僅用近10年時間，即完成500座風力機，相較歐洲國家發展20-30年才有如此成果，展現極高效率。台灣離岸風電2025年累計裝置量達全球第五、單年裝置量達全球第三。

賴建信指出，成熟風場年滿發時數皆超過原規劃，達3,750至4,200小時以上。2025年單年發電量突破100億度，相較2024年離岸風電發電量增加約20%。截至2026年7月10日，全台已安裝508座風力機，總容量達 4.9 GW。

賴建信說明，政府針對離岸風電發展，建立在四個核心基礎上。

首先，政策明確。系統性盤點並新增15-18 GW的海域空間，明確訂定2026-2039年中長程計畫，每期（四年）釋出8 GW容量。2030年前將接續完成第四、五期選商，並於2026年啟動「浮動式風場」示範選商（原則2+1案，每案100-200MW）。

其次，產業培植，打造在地供應鏈。國內業者已具備水下基礎、海上變電站、海纜設計實績；葉片樹脂已切入國際供應鏈；台北港、台中港已建構製造量能。現有30餘家國內業者展現實績並擴散至歐洲市場。政府設立六座培訓中心，培育近2,900名人才。

第三，金融支持，完善綠能投資環境。銀行業專案融資簽約額度已達6,389億元；保險業核准投資綠能電廠達865億元。國家融資保證機制，專款規模96.3億元，可運用額度達963億餘元；現已通過17案，保證總額660.5億元。另鼓勵民間資金多元參與，如放寬REITs採基金架構、推動專案債券。

第四，行政效能，公對公跨部會協調。建立跨部會聯審機制，確保風場無涉環境敏感區。推動風電與漁業共存共榮。完善綠電交易環境，如綠電統購分銷、餘電匹配處理機制。

至於離岸風電三階段政策目標與時間表，賴建信指出，第一階段（示範階段 - 2021年）完成二座風場，共237 MW。第二階段（潛力場址 - 2026年）完成六座風場，累積建置達4.7 GW（目標 5.3 GW）。第三階段，2030年目標10.9 GW，2035年目標18.3 ~ 19.9 GW，2039年目標24.7 ~ 27.9 GW。

賴建信提到，離岸風電引領淨零碳排，2030年預計減碳36.8百萬噸。至2039年，預計每年發電約 9,261,046億度，相當於減碳83.494.2百萬噸。因應半導體及AI產業用電需求（年均成長率達 2.5%），離岸風電能提供穩定綠電，協助企業布局全球、提升國際競爭力。

賴建信指出，台灣離岸風電已證明其強韌的環境抗性與穩定的發電實績。未來將透過明確的政策與配套建立良好投資環境，並在2039年前依規劃全數併網，以充沛的綠電穩定供應，成為台灣科技與 AI 產業走向世界的強力後盾。

經濟部 離岸風電

延伸閱讀

東方風能完成台電二期海纜建置 旗艦工程船啟航前進歐洲離岸能源市場

東方風能完成台電二期海纜建置 啟航歐洲奪6年訂單

建築光電新制8月上路 內政部：每年估增66萬瓩綠電容量

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

相關新聞

車市回溫！6月零售業營業額年增8% 汽機車零售業彈升19.1%

車市回溫了！經濟部23日發布6月零售業營業額為4,213億元，年增8.0%，表現超乎原預期，主因受惠車市買氣回溫，以及業者持續透過擴展營運規模、發展多元行銷活動與優化商品結構，吸引來客數並提升消費動能，致汽機車零售業年增19.1%。

離岸風電將增釋15～18GW開發空間 2027年啟動選商

經濟部計畫透過海域盤點，2027年啟動離岸風電新商選作業，目標釋出15～18GW開發容量，2030年前併網支撐產業用電需求。

離岸風電3-5期2029年、3-4期2027年選商 容量各達8GW

總統府氣候變遷委員會第八次會議23日舉行，由經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。我國離岸風電正在進行3-3選商，經濟部說明，將於2030年前接續完成3-4、3-5選商，預計於2035年達18.3-19.9GW。

6月批發零售、餐飲業營業額續成長 食安影響多大要看7月

經濟部統計處公布6月批發、零售及餐飲業營業額，仍都較去年同期成長，但日前爆發中聯油脂油品致癌物檢驗超標，產品更流入市面，經濟部表示，確實會引發對於餐飲、零售買氣的影響，但影響多大，還是要看7月實際數據。

氣候委員會談離岸風電 賴總統：擴大本土低碳能源、確保供電穩定

賴清德總統23日主持國家氣候變遷對策委員會第八次委員會。他致詞表示，氣候治理是需要持續扎根的長期工作。社會有行動力，政策才能深入地方與日常；能源有穩定力，才能支撐民生、產業與國家發展；國土有生命力，才能承受氣候變遷，讓台灣永續發展。

AI商機催動台商出海 74%看好海外投資卻仍不敢大舉加碼

AI需求帶動全球供應鏈重組，台商加速布局海外，但真正敢大舉投資的企業仍不多。KPMG發布全台首份「新台商出海信心指數」調查，74%受訪企業對海外投資抱持信心，但認為「非常有信心」的不到一成；展望未來12個月，超過半數企業仍選擇維持現有投資規模或繼續觀望，顯示AI商機雖帶動出海熱潮，企業布局態度依舊審慎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。