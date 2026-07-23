6月批發零售、餐飲業營業額續成長 食安影響多大要看7月

經濟部統計處公布6月批發、零售及餐飲業營業額，仍都較去年同期成長，但日前爆發中聯油脂油品致癌物檢驗超標，產品更流入市面，經濟部表示，確實會引發對於餐飲、零售買氣的影響，但影響多大，還是要看7月實際數據。

經濟部表示，6月批發業營業額為1.7兆元，較上月增加6.8%，比去年同期大幅成長逾五成，主因新興科技應用商機持續發酵，挹注相關供應鏈貨品出貨動能，帶動機械器具批發業年增105.5%、化學材料批發業年增16.4%。綜計上半年營業額為9兆332億元，年增32.8%。

6月零售業營業額為4213億元，較上月增加1.1%，年增8%，經濟部表示，主因受惠車市買氣回溫，以及業者持續透過擴展營運規模、發展多元行銷活動與優化商品結構，吸引來客數並提升消費動能，其中，汽機車零售業年增19.1%、電子購物及郵購業年增7.3%；燃料零售業因油品價格高於上年同月，年增11.9%。

餐飲業部分，6月營業額892億元，較上月減少6.0%，年增4.6%，經濟部表示，其中餐館及飲料店因營運規模拓展，加以聯名活動與夏季新品帶動業績，分別年增3.4%及7.7%。綜計上半年營業額為5,535億元，年增4.2%。

對於中聯油品事件的影響，以及業者擔憂買氣受創，經濟部表示，過往食安事件多少都會對心理上有影響，但廠商、團膳業者部分則反應，因為有其他合格的油品可以做替代，業者也允諾增產補足缺口，目前還沒看到消費氣氛影響會到多大，接下來還是要看7月消費營業額的狀況。