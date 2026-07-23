氣候委員會談離岸風電 賴總統：擴大本土低碳能源、確保供電穩定

賴清德總統23日主持國家氣候變遷對策委員會第八次委員會。他致詞表示，氣候治理是需要持續扎根的長期工作。社會有行動力，政策才能深入地方與日常；能源有穩定力，才能支撐民生、產業與國家發展；國土有生命力，才能承受氣候變遷，讓台灣永續發展。

賴總統表示，感謝歷屆副召集人、顧問和委員們的專業建言，大家共同努力之下，逐步深化減碳戰略、以及推進氣候調適工作，更透過跨委員會的合作，將氣候風險納入健康政策與國家安全規劃，來強化高溫因應、災害整備與能源韌性。

他期待，第三屆委員會能在這個基礎上，進一步把氣候治理，落實到國土、能源、產業，以及每一個人的日常生活中。面對牽動國土安全、糧食供應、以及民生福祉的複合性挑戰，政府必須整合各方專業，及早掌握風險、做好準備、落實政策。因此，他提出三項核心戰略：

第一，提升社會的行動力。氣候治理需要全社會的共同參與。政府要提供清楚的資訊、及時的預警與具體的行動指引，讓民眾能夠了解氣候風險、做好因應準備，並具備參與氣候調適的能力。以都市林規劃為例，這就是可以由全民共同參與的氣候行動。

第二，厚植能源的穩定力。台灣能源高度仰賴進口，面對國際能源價格波動與極端氣候風險，除了要持續擴大本土低碳能源，也要強化電網韌性、儲能與調度能力，確保供電穩定，支撐民生與產業發展。

在各界通力合作下，這個月已經安裝共508座離岸風力機，總裝置容量累計達到4.9GW，排名全球第五；去年離岸風電發電量，也首度突破一百億度。

接下來，不僅要讓離岸風電穩健發展，更要完善產業供應鏈與人才培育，並落實環境評估，確保能源轉型能兼顧供電穩定、環境永續與地方發展。

第三，守護國土的生命力。政府將持續加強科學監測與自然復育，並將極端氣候的長期風險，納入農業生產與國土規劃之中。我方行動也與國際社會的步伐一致，從《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》到全球調適目標，台灣將持續接軌國際，建立更完整的氣候治理能力。

賴總統表示，以上三項核心戰略，透過今天的三項報告，分別從全民參與、國土調適及能源轉型出發，來提升社會行動力、國土生命力與能源穩定力。

其中，由環境部報告「全民環境教育，共創永續共榮新未來」；農業部結合海委會報告「氣候變遷下韌性農業生產與永續生態系統」；經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規劃」，目標是建立可預期的能源發展路徑，穩健推進綠能建設、電網整合及產業供應鏈。