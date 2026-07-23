車市回溫！6月零售業營業額年增8% 汽機車零售業彈升19.1%

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，今年大環境情勢變化相當大，經濟數據很好，民眾卻沒有感受到溫度，因為這是史上首見「投資與消費是反向」，過去投資增加，消費就一定會上去，但近兩年全球都在投資AI，而AI是取代勞工，因此消費就保守。

2026-07-23 13:45