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車市回溫！6月零售業營業額年增8% 汽機車零售業彈升19.1%
車市回溫了！經濟部23日發布6月零售業營業額為4,213億元，年增8.0%，表現超乎原預期，主因受惠車市買氣回溫，以及業者持續透過擴展營運規模、發展多元行銷活動與優化商品結構，吸引來客數並提升消費動能，致汽機車零售業年增19.1%。
經濟部統計處長陳玉芳表示，6月汽機車零售業營業額853億元，為歷年同月次高，年增率為19.1%，結束連續5個月負成長，轉為正成長。經濟部統計處指出，若排除春節過年因素，19.1%成長幅度為近3年來最高。
陳玉芳表示，車市有明顯回升，主要是車商大促銷，政府挹注政策，以及進口車銷售增加、交車集中在6月所致。然而，之後會進入民俗月銷售淡季，因此車市後續須再觀察。
此外，6月電子購物及郵購業年增7.3%、百貨公司年增8.9%、資通訊及家電設備零售業年增6.4%、量販店年增6.5%、便利商店年增3.2%；燃料零售業因油品價格高於上年同月，年增11.9%。綜計零售業上半年營業額為2兆4,627億元，年增4.1%。
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