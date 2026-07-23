AI 商機催動台商出海 74%看好海外投資卻仍不敢大舉加碼

AI需求帶動全球供應鏈重組，台商加速布局海外，但真正敢大舉投資的企業仍不多。KPMG發布全台首份「新台商出海信心指數」調查，74%受訪企業對海外投資抱持信心，但認為「非常有信心」的不到一成；展望未來12個月，超過半數企業仍選擇維持現有投資規模或繼續觀望，顯示AI商機雖帶動出海熱潮，企業布局態度依舊審慎。

這項調查訪問153家跨國台商，受訪企業資本額合計近1.3兆元，針對美國、中國大陸、東協、歐盟、日本五大市場，從市場、政策、法規、營運、組織、人才及資金七大面向分析台商海外布局信心。

調查顯示，美國與東協並列市場需求看好度最高，各有82%企業認為需求足以支撐擴大布局，且94%赴美企業認為需求並非短期熱潮，反映AI帶動的訂單需求仍相當強勁。不過，真正對赴美投資「非常有信心」的企業卻最少，全數受訪企業中僅一家，占赴美企業約3%。

儘管政府推出2,500億美元海外融資信用保證計畫協助企業赴美，但調查發現，資金並非企業最大考量。KPMG專業策略長趙敏如指出，美國市場最大的挑戰是高成本環境下的營運能力，包括在地人才招募、薪資成本、供應鏈管理及經營團隊能否快速落地。

調查也印證這項觀察。赴美企業認為最大的兩項障礙分別是勞動成本（58%）及人才取得（55%），比整體市場平均高出10至20個百分點，是五大市場中人才壓力最高的市場，顯示真正卡住企業的不是資金，而是「人」。

整體來看，74%企業對海外投資具信心，但「非常有信心」者不到一成。詢問未來一年實際規畫時，超過半數企業仍以維持現況或持續觀望為主，反映企業雖看好AI帶來的新機會，實際投資腳步仍相當保守。

不同產業的出海信心也出現明顯差異。金融保險業以73.8分居冠，電子與ICT產業73.3分緊追在後，其中金融業更是對美國市場最有信心，主要看好AI供應鏈帶來的資金需求。相較之下，半導體業雖基本面強勁，但因設廠成本高、人才取得困難、法規審查及地緣政治風險等因素，出海信心僅66.6分，在九大產業中排名最後。

值得注意的是，已經出海的企業沒有任何一家打算縮減投資或退出市場，48.4%計畫增加投資，但真正願意大幅加碼者僅7.2%；另有70.6%表示，只要主要障礙改善，就會提高投資意願。

KPMG安侯建業副執行長丁傳倫表示，企業海外布局已不只是設廠或擴產，而是進入「營運能力全球化」的競賽。未來真正考驗企業的，是能否同步處理人才招募與留任、勞動成本、法規變動及政策不確定性等跨市場共同挑戰。她建議，政府若能進一步提供人才媒合、法遵輔導、跨境稅務及營運治理等配套，將更有助企業降低出海風險、提升競爭力。

大陸市場則呈現「人好管、錢難出」的局面。調查指出，大陸只有「組織管理」一項優於其他四大市場，但在資金進出、地緣政治與關稅衝擊，以及市場競爭是否仍有合理利潤等三項指標皆排名墊底。近三分之二赴中台商希望政府加強對政府溝通及投資保障協助，反映企業期待制度面支持。

KPMG安侯建業專業策略長吳政諺指出，台商對大陸與東協的投資信心已明顯分化。大陸雖仍具備成熟管理經驗，但地緣政治、資金流動限制及市場競爭加劇，使企業投資態度轉趨保守；相較之下，東協受惠於「中國＋1」供應鏈布局及政策誘因，仍是台商最具信心的海外市場，但也不能再只依賴低成本優勢，企業仍須持續投入自動化與提升效率。

東協以71.6分拿下五大市場綜合信心第一名，是台商布局海外的重要據點；日本在法規穩定、制度可信及基礎建設方面表現最佳，但語言與職場文化成為最大挑戰；歐盟則擁有最高的市場需求潛力，但因27個國家法規與稅制不同，加上勞動成本高，整體治理難度也是五大市場最高。