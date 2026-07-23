快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 商機催動台商出海 74%看好海外投資卻仍不敢大舉加碼

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
調查數據顯示，超過半數企業仍以維持現況或持續觀望為主，反映企業雖看好AI帶來的新機會，實際投資腳步仍相當保守。路透
調查數據顯示，超過半數企業仍以維持現況或持續觀望為主，反映企業雖看好AI帶來的新機會，實際投資腳步仍相當保守。路透

AI需求帶動全球供應鏈重組，台商加速布局海外，但真正敢大舉投資的企業仍不多。KPMG發布全台首份「新台商出海信心指數」調查，74%受訪企業對海外投資抱持信心，但認為「非常有信心」的不到一成；展望未來12個月，超過半數企業仍選擇維持現有投資規模或繼續觀望，顯示AI商機雖帶動出海熱潮，企業布局態度依舊審慎。

這項調查訪問153家跨國台商，受訪企業資本額合計近1.3兆元，針對美國、中國大陸東協、歐盟、日本五大市場，從市場、政策、法規、營運、組織、人才及資金七大面向分析台商海外布局信心。

調查顯示，美國與東協並列市場需求看好度最高，各有82%企業認為需求足以支撐擴大布局，且94%赴美企業認為需求並非短期熱潮，反映AI帶動的訂單需求仍相當強勁。不過，真正對赴美投資「非常有信心」的企業卻最少，全數受訪企業中僅一家，占赴美企業約3%。

儘管政府推出2,500億美元海外融資信用保證計畫協助企業赴美，但調查發現，資金並非企業最大考量。KPMG專業策略長趙敏如指出，美國市場最大的挑戰是高成本環境下的營運能力，包括在地人才招募、薪資成本、供應鏈管理及經營團隊能否快速落地。

調查也印證這項觀察。赴美企業認為最大的兩項障礙分別是勞動成本（58%）及人才取得（55%），比整體市場平均高出10至20個百分點，是五大市場中人才壓力最高的市場，顯示真正卡住企業的不是資金，而是「人」。

整體來看，74%企業對海外投資具信心，但「非常有信心」者不到一成。詢問未來一年實際規畫時，超過半數企業仍以維持現況或持續觀望為主，反映企業雖看好AI帶來的新機會，實際投資腳步仍相當保守。

不同產業的出海信心也出現明顯差異。金融保險業以73.8分居冠，電子與ICT產業73.3分緊追在後，其中金融業更是對美國市場最有信心，主要看好AI供應鏈帶來的資金需求。相較之下，半導體業雖基本面強勁，但因設廠成本高、人才取得困難、法規審查及地緣政治風險等因素，出海信心僅66.6分，在九大產業中排名最後。

值得注意的是，已經出海的企業沒有任何一家打算縮減投資或退出市場，48.4%計畫增加投資，但真正願意大幅加碼者僅7.2%；另有70.6%表示，只要主要障礙改善，就會提高投資意願。

KPMG安侯建業副執行長丁傳倫表示，企業海外布局已不只是設廠或擴產，而是進入「營運能力全球化」的競賽。未來真正考驗企業的，是能否同步處理人才招募與留任、勞動成本、法規變動及政策不確定性等跨市場共同挑戰。她建議，政府若能進一步提供人才媒合、法遵輔導、跨境稅務及營運治理等配套，將更有助企業降低出海風險、提升競爭力。

大陸市場則呈現「人好管、錢難出」的局面。調查指出，大陸只有「組織管理」一項優於其他四大市場，但在資金進出、地緣政治與關稅衝擊，以及市場競爭是否仍有合理利潤等三項指標皆排名墊底。近三分之二赴中台商希望政府加強對政府溝通及投資保障協助，反映企業期待制度面支持。

KPMG安侯建業專業策略長吳政諺指出，台商對大陸與東協的投資信心已明顯分化。大陸雖仍具備成熟管理經驗，但地緣政治、資金流動限制及市場競爭加劇，使企業投資態度轉趨保守；相較之下，東協受惠於「中國＋1」供應鏈布局及政策誘因，仍是台商最具信心的海外市場，但也不能再只依賴低成本優勢，企業仍須持續投入自動化與提升效率。

東協以71.6分拿下五大市場綜合信心第一名，是台商布局海外的重要據點；日本在法規穩定、制度可信及基礎建設方面表現最佳，但語言與職場文化成為最大挑戰；歐盟則擁有最高的市場需求潛力，但因27個國家法規與稅制不同，加上勞動成本高，整體治理難度也是五大市場最高。

台商 東協 中國大陸

延伸閱讀

AI原生防禦×訂閱制內容經濟：台灣新興科技企業的資本市場新路徑

中國持續推出穩市場措施 陸港股ETF啟動補漲

台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

緯創：美國視AI為國安需求 供應鏈赴美趨勢不可逆

相關新聞

感受不到經濟成長的溫度？ 李鎮宇：史上首見投資與消費反向

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，今年大環境情勢變化相當大，經濟數據很好，民眾卻沒有感受到溫度，因為這是史上首見「投資與消費是反向」，過去投資增加，消費就一定會上去，但近兩年全球都在投資AI，而AI是取代勞工，因此消費就保守。

AI 商機催動台商出海 74%看好海外投資卻仍不敢大舉加碼

AI需求帶動全球供應鏈重組，台商加速布局海外，但真正敢大舉投資的企業仍不多。KPMG發布全台首份「新台商出海信心指數」調查，74%受訪企業對海外投資抱持信心，但認為「非常有信心」的不到一成；展望未來12個月，超過半數企業仍選擇維持現有投資規模或繼續觀望，顯示AI商機雖帶動出海熱潮，企業布局態度依舊審慎。

AI、運算及雲端需求續強！6月工業生產指數創新高、年增22.95%

受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布6月工業生產指數為139.44，年增22.95%，其中製...

台日友好！國發會獲頒北海道東川町「特別町民證」

國發會主委葉俊顯與經濟部政務次長何晉滄，近日率團赴日本北海道交流，考察當地被譽為地方創生典範的東川町。國發會表示，東川町町長菊地伸致贈「特別町民證」，彰顯跨越地域的台日友好情誼，期盼能與理念相近的國際夥伴攜手，共同提升區域發展韌性。

白話財經EP191｜科技抗敵、全民皆兵...烏克蘭走過戰火最無情的4年 也讓俄羅斯不敢小覷

俄烏戰爭從2022年開打至今，已然4年，戰士在前線保衛國家，而後方的民眾，仍努力維持著日常生活、經貿活動。 烏克蘭的社會韌性一直以來讓全球相當驚嘆。 即便當地許多基礎關鍵設施因著戰火被摧毀，但烏克蘭民眾仍希望守住自己家園，歐洲及世界各國對烏克蘭的援助資源也仍持續不斷湧入烏克蘭，美國低軌衛星通訊業者星鏈也持續對烏克蘭提供援助，不僅維持了基礎民生通訊，也成為作戰指揮的關鍵設施。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳，請他來跟我們分享他所看到的烏克蘭社會韌性，以及台灣與烏克蘭之間的經貿合作契機。

過去15年抱緊美股年報酬14%！未來還能複製這波報酬神話嗎？

霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）指出，過去15年來，投資其實相當簡單。只要持有美國股票、耐心等待，平均每年可獲得約14%的報酬。不過，S&P 500指數的預估本益比已到約22倍，依歷史經驗，未來五年的年化報酬率中位數不到1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。