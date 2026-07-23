快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

AI、運算及雲端需求續強！6月工業生產指數創新高、年增22.95%

中央社／ 台北23日電
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布6月工業生產指數為139.44，年增22.95%。 聯合報系資料照
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布6月工業生產指數為139.44，年增22.95%。 聯合報系資料照

受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布6月工業生產指數為139.44，年增22.95%，其中製造業生產指數142，年增24.34%，指數皆為歷年單月新高，連續28個月正成長。

累計今年上半年工業生產指數為128.18，年增19.82%；製造業生產指數為130.55，成長21.24%。

資訊電子產業方面，6月電子零組件業年增30.37%，其中積體電路業年增34.17%；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務及相關基礎設備需求暢旺，加以半導體設備投資動能穩健，推升伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、固態硬碟等產品生產上揚，年增45.05%。

經濟部 製造業 半導體 AI

延伸閱讀

南亞科、鈺創、創意...8檔營收雙增股 續攻下半年行情 這檔「低基期股」補漲空間最大

AI投資超越曼哈頓、阿波羅計畫 SEMI：半導體產值2030年衝1.5兆美元

台股翻黑回測10日線 黃仁勳加持聯發科、緯創 靠「兩大AI商機」撐盤

出口續強！中經院估GDP成長率破10% 出口上看9,000億美元

相關新聞

感受不到經濟成長的溫度？ 李鎮宇：史上首見投資與消費反向

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，今年大環境情勢變化相當大，經濟數據很好，民眾卻沒有感受到溫度，因為這是史上首見「投資與消費是反向」，過去投資增加，消費就一定會上去，但近兩年全球都在投資AI，而AI是取代勞工，因此消費就保守。

AI 商機催動台商出海 74%看好海外投資卻仍不敢大舉加碼

AI需求帶動全球供應鏈重組，台商加速布局海外，但真正敢大舉投資的企業仍不多。KPMG發布全台首份「新台商出海信心指數」調查，74%受訪企業對海外投資抱持信心，但認為「非常有信心」的不到一成；展望未來12個月，超過半數企業仍選擇維持現有投資規模或繼續觀望，顯示AI商機雖帶動出海熱潮，企業布局態度依舊審慎。

AI、運算及雲端需求續強！6月工業生產指數創新高、年增22.95%

受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布6月工業生產指數為139.44，年增22.95%，其中製...

台日友好！國發會獲頒北海道東川町「特別町民證」

國發會主委葉俊顯與經濟部政務次長何晉滄，近日率團赴日本北海道交流，考察當地被譽為地方創生典範的東川町。國發會表示，東川町町長菊地伸致贈「特別町民證」，彰顯跨越地域的台日友好情誼，期盼能與理念相近的國際夥伴攜手，共同提升區域發展韌性。

白話財經EP191｜科技抗敵、全民皆兵...烏克蘭走過戰火最無情的4年 也讓俄羅斯不敢小覷

俄烏戰爭從2022年開打至今，已然4年，戰士在前線保衛國家，而後方的民眾，仍努力維持著日常生活、經貿活動。 烏克蘭的社會韌性一直以來讓全球相當驚嘆。 即便當地許多基礎關鍵設施因著戰火被摧毀，但烏克蘭民眾仍希望守住自己家園，歐洲及世界各國對烏克蘭的援助資源也仍持續不斷湧入烏克蘭，美國低軌衛星通訊業者星鏈也持續對烏克蘭提供援助，不僅維持了基礎民生通訊，也成為作戰指揮的關鍵設施。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳，請他來跟我們分享他所看到的烏克蘭社會韌性，以及台灣與烏克蘭之間的經貿合作契機。

過去15年抱緊美股年報酬14%！未來還能複製這波報酬神話嗎？

霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）指出，過去15年來，投資其實相當簡單。只要持有美國股票、耐心等待，平均每年可獲得約14%的報酬。不過，S&P 500指數的預估本益比已到約22倍，依歷史經驗，未來五年的年化報酬率中位數不到1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。