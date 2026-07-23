AI、運算及雲端需求續強！6月工業生產指數創新高、年增22.95%

俄烏戰爭從2022年開打至今，已然4年，戰士在前線保衛國家，而後方的民眾，仍努力維持著日常生活、經貿活動。 烏克蘭的社會韌性一直以來讓全球相當驚嘆。 即便當地許多基礎關鍵設施因著戰火被摧毀，但烏克蘭民眾仍希望守住自己家園，歐洲及世界各國對烏克蘭的援助資源也仍持續不斷湧入烏克蘭，美國低軌衛星通訊業者星鏈也持續對烏克蘭提供援助，不僅維持了基礎民生通訊，也成為作戰指揮的關鍵設施。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳，請他來跟我們分享他所看到的烏克蘭社會韌性，以及台灣與烏克蘭之間的經貿合作契機。

2026-07-23 12:37