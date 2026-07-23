逾八成集中於巴西 我國上半年與南方共同市場雙邊貿易規模24.7億美元

我國近10年與南方共同市場雙邊貿易金額在35至52億美元之間，今年上半年為24.7億美元，占我貿易總值約0.3％至0.8％，以進口金額較多於出口，其中巴西、阿根廷為我在南方共同市場前2大貿易夥伴，但去年因自邦交國巴拉圭進口大增7成，導致我與巴拉圭雙邊貿易規模躍居第2，超越阿根廷。

南方共同市場（Mercosur）為南美洲重要的區域經濟整合組織，成員國包括巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭及玻利維亞等5國，近期新加坡、歐盟皆與其簽署自由貿易協定，日本亦宣布啟動「經濟夥伴協定」（EPA）的締結談判，我國則於去年與南方共同市場暨美洲工商協會（CCMercosur）簽署合作備忘錄（MOU），均希望深化與南方共同市場之經貿交流。

觀察近10年我國對南方市場出口結構，前5大貨品約占2至4成之間，以積體電路為最大宗，今年上半年其比重大幅提升至27.7％，以銷往巴西為主。進口結構呈現高度集中，前5大貨品合計占7成左右，主要為大豆、玉蜀黍、鐵礦石、原油及銅礦石等農工原料，且自巴西進口居多。

同時，自2020年起，隨我國取消巴拉圭牛肉輸入上限，再加上臺巴經濟合作協定提供免關稅優惠，冷凍牛肉首度躋身自南方共同市場進口前5大貨品之列，巴拉圭亦成為我國冷凍牛肉第二大輸入來源，僅次於美國。