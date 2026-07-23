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台綜院：6月電力景氣續亮紅燈 估第2季經濟成長率11.3%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台綜院23日發布6月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.58%，電力景氣燈號連續15個月亮出紅燈；不過，受企業擴大採購綠電影響，6月台電高壓以上產業售電量反倒年減2.25%，其中製造業年減2.56%，服務業年減0.76%。

台綜院解釋，台電售電量下滑，主要是因為部分產業轉向採購綠電，以提高再生能源使用比例。隨著企業加大綠電轉型力度，台電的售電成長率已無法完全反映實際產業的用電需求，因而導致6月台電高壓以上整體產業售電量出現衰退。

台綜院進一步指出，受去年高基期影響，加上部分傳統產業需求回升力道較弱，整體產業用電的成長幅度的確逐漸趨緩。不過，在AI浪潮持續帶動半導體產業穩健發展，及內需動能強勁支撐下，國內經濟依然維持強勁成長。台綜院同步預測6月經濟成長率為11.1%，今年第2季經濟成長率則高達11.3%。

觀察各主要產業類別表現，半導體業因先進製程、先進封裝及高效能晶片需求維持強勁，6月用電量較去年同期成長8%；電腦、電子及光學製品業受伺服器與網通設備生產帶動，用電量年增3.46%。鋼鐵業受惠AI伺服器、電力設備及公共工程等需求，用電量年增10.18%。

部分傳統產業復甦步調仍顯緩慢。機械設備業因景氣復甦步調不一，總體用電量微增0.05%；化學材料業受全球市場供過於求及海外新增產能釋出影響，6月用電量年減9.24%；紡織業受全球終端需求疲軟及中國大陸低價競爭影響，用電量年減11.46%。

台綜院指出，半導體業用電持續成長，外銷訂單亦維持強勁，顯示AI相關產業仍為支撐國內產業景氣的重要動能，隨AI技術日益成熟並加速導入各產業，可望帶動供應鏈升級，強化我國半導體產業競爭力，持續支撐國內經濟穩健成長。

台電

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