感受不到經濟成長的溫度？ 李鎮宇：史上首見投資與消費反向

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，今年大環境情勢變化相當大，經濟數據很好，民眾卻沒有感受到溫度，因為這是史上首見「投資與消費是反向」，過去投資增加，消費就一定會上去，但近兩年全球都在投資AI，而AI是取代勞工，因此消費就保守。

台灣連鎖加盟協會理事長蔡德忠也表示，疫情以來包括貿易戰、美國政策反覆、地緣政治的戰爭等，「變化年年有，沒有今年多」，日前股市大跌後又大漲，感受到變化愈來愈快、愈來愈巨大。

蔡德忠指出，AI浪潮帶動台灣經濟成長，也外溢到餐飲業，但其他行業就沒那麼多。他也說，AI已經席捲資本人才土地等各項資源，連政府與媒體關注都相當傾斜，是第一次感受到這麼大變化。

李鎮宇也表示，很多人都在問AI能走多久，但問題不是AI會不會泡沫，而是對AI的想像力不足，但事實上，AI離極限還非常遙遠，現在還在初期階段，而AI會是長周期，而預計AI會造成的裁員潮還沒有發生。

李鎮宇也看好，內部研究台積電股價今年可以上3000元，明年很大機率會到5000元。