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學者建議新制勞退設「團體年金保險制」 助企業留才

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關勞退新制改革，學者建議不應以企業規模、員工年資來規範雇主提繳比率，應先改善企業的經營環境。學者提到，20年前，大家曾討論勞退制度可採「兩制並存」，一個是「個人帳戶制」，另一個是「團體年金保險制」，建議把「團體保險」拿回來用，並設定制度助企業留才。

立法院社福衛環委員會23日舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。

淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳表示，市場缺工嚴重，問題來自於少子化、青年就業形態改變。由於找人困難，建議雇主可增加對勞工保障，例如「薪資增加，退休金少一點；或退休金增加，薪資少一點」。重點是改善企業的經營環境。

蔡明芳認為，若以「企業規模」來規範雇主勞退提繳比率，其實不合理。大企業本來就已經提供比較高的薪水、比較好的環境，如果只有提高大企業為勞工提繳退休金比例，會加劇台灣K型經濟的現象，更加擴大貧富差距。

蔡明芳提到，若以「員工年資」來規範雇主提繳比率，也不合理。年輕勞工的薪資本來就比較少，如果只有提升資深勞工的雇主提繳比例，反而讓接近退休年齡的勞工加速退場。「資深的提更多，年輕的繳更少」，將導致政府財務逆差急劇擴大。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁也認同，如果強制提高雇主提繳比例，視企業規模、員工年資而定，「只要訂條件就很容易出問題，為什麼是這樣的營業額？為什麼是這樣的年齡？」應該先以財政部的租稅優惠來做鼓勵。

郝充仁提到，20年前，大家曾討論勞退制度可採「兩制並存」，一個是「個人帳戶制」，另一個是「團體年金保險制」。他建議可以把「團體保險」的部分拿回來，設定一段閉鎖期，規定勞工就職多久才能拿這筆錢，也有助於企業留才，這部分可用銀行信託、保險公司的商品去做包裝。

銘傳大學法律系法律學院長劉士豪表示，真正的老年保障有三層：第一層是勞保；第二層是勞工退休金；第三層是企業年金，或勞工主動投保商業的年金。勞工退休時，理想狀態下，勞保所得替代率佔30%至40%；勞退佔20%到30%；企業年金或勞工主動投保商業年金佔20%到30%。

劉士豪建議，勞退提繳率若能提高誘因，讓勞資雙方共同提到10%至12%，那麼勞工退休保障的第二層會急速提高，甚至可以部分取代第三層的企業年金。這樣勞工的老年保障，才有辦法達到退休年金的所得替代率70%到100%。

勞退 退休金 薪資

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