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無人機預算遭提案凍結 政院：恐衝擊產業、防救災與明年度總預算審議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年度中央政府總預算迄今仍未完成審查，行政院發言人李慧芝今（23）日表示，中央政府總預算送交立法院至今已達329天，目前又有黨團提案全數凍結無人機相關預算，恐影響政府施政延續性，也將使無人機產業、廠商及公務機關面臨進退失據。

李慧芝指出，依照程序，下個會期應優先審查明年度中央政府總預算，但若仍須同步處理今年度預算凍結案，不僅可能延誤明年度總預算審議，也將影響政府施政連續性及公共服務品質。

她表示，無人機相關預算多屬延續性計畫，許多計畫已執行超過半年，若預算遭全面凍結，不論廠商、公務機關或整體產業都將受到衝擊。包括推動非紅供應鏈、防災救災及執法設備等工作，都高度仰賴無人機技術；她也提到，今年馬太鞍溪事件中，即是透過無人機成功救援一名受困工地包商。

李慧芝強調，若相關預算全面凍結，政府防災救災能力勢必受到影響，也可能危及國人生命財產安全。她呼籲，政府預算編列與執行均依法辦理，也尊重立法院監督職權，但攸關公共安全、防災救災、國家建設及產業發展的重要預算，仍盼立法院秉持專業、理性態度儘速完成審議，讓政策得以穩定推動。

立法院經濟委員會今天也舉行「如何藉由無人載具專法，強化國防自主、促進國際合作發展本土產業」公聽會，包括洪笙科技、台翔航太、知洋科技及美商Aerovironment等業者受邀出席。

行政院去年10月核定為期6年、總經費442億元的「無人載具產業發展統籌型計畫」，目標打造台灣成為「無人機民主供應鏈」亞太中心，並於2030年帶動產值突破400億元。不過，立法院國民黨團原提案要求行政院暫停計畫並刪減115年度全數預算，昨天改為提案「全數凍結」。

針對預算凍結提案，洪笙科技總經理李東昇表示，業者已在無人機領域投入相當多資源，政府政策若能維持穩定、具長期規劃，產業才能據以布局；目前政策充滿不確定性，將使業者評估投資更加困難。

李東昇表示，政策「越開放越好」，希望政府持續支持產業發展，避免透過凍結預算或其他方式阻礙產業發展契機。

無人機 政院 李慧芝

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