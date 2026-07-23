學者建議籌「勞保儲備基金」 級距上調有助水位上升更快速

勞保潛藏負債問題，學者建議準備「勞保儲備基金」，並且未來勞保給付水準，可跟人口結構做聯動。學者也建議打開勞保級距天花板，上調一級至48,200元，以費率11.5%來計算，勞工以後每個月多繳不到60元，有助於勞保基金大水庫的水位上升更快速。

立法院社福衛環委員會23日舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁表示，據統計，2025年領取勞保退休金人數200萬人、給付金額5,400億元，勞保實際收入保費是5,100億元，呈現「死亡交叉」。根據精算報告，八年後，2034年，收支差距將短絀5,000億元；推算20年後，2043年，勞保財務將短絀1兆元。

郝充仁提到，現行勞保做法為「流量」，也就是每一年撥一點點錢；他建議改為「存量」，參考國際作法，先準備一筆勞保儲備基金，專款專用。另借鏡瑞典NDC，未來的勞保給付水準，建議跟人口結構做聯動。

勞資關係協進會研究員林昭禎表示，現在超過45,800元投保級距以上的勞工約300多萬人，佔總人數三分之一的勞工。若打開勞保級距天花板，上調一級至48,200元，以費率11.5%來計算，勞工以後每個月多繳不到60元，有助於勞保基金大水庫的水位上升更快速。

林昭禎認為，勞保級距上調一級，對勞資政三方而言，都是比較快速可以解決勞保基金財務問題的方式。提高投保薪資之後，未來給付也會相對提高，但那是五年後的事情；在這五年當中，還可以做很多事情，為勞保基金延壽。

銘傳大學法律系法律學院長劉士豪表示，真正的老年保障有三層：第一層是勞保；第二層是勞工退休金；第三層是企業年金，或勞工主動投保商業的年金。勞工退休時，理想狀態下，勞保所得替代率佔30%至40%；勞退佔20%到30%；企業年金或勞工主動投保商業年金佔20%到30%。

劉士豪提到，若有勞工平均35年都是用最低工資，也就是以第一級來投保，最後五年改用最高薪資投保，跟另一勞工40年來都用最高薪資投保，得到的勞保老年給付是一樣的，顯然財務上不公平。建議循序漸進調整，參考歐洲國家，以職涯的平均來當作基準，才能達到公平性。

劉士豪建議，勞保也要考慮世代公平性，導入自動調整機制，把總生育率跟勞動力成長率做連動，乘以係數。否則現在老年人口不斷增加，若向年輕人收取很高的保費，這對年輕世代不公平。