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台日友好！國發會獲頒北海道東川町「特別町民證」

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
國發會主委葉俊顯（右一）率團造訪北海道東川町，町長菊地伸（左一）致贈「特別町民證」，彰顯跨越地域的臺日友好情誼。圖／國發會提供
國發會主委葉俊顯（右一）率團造訪北海道東川町，町長菊地伸（左一）致贈「特別町民證」，彰顯跨越地域的臺日友好情誼。圖／國發會提供

國發會主委葉俊顯與經濟部政務次長何晉滄，近日率團赴日本北海道交流，考察當地被譽為地方創生典範的東川町。國發會表示，東川町町長菊地伸致贈「特別町民證」，彰顯跨越地域的台日友好情誼，期盼能與理念相近的國際夥伴攜手，共同提升區域發展韌性。

葉俊顯表示，東川町透過創新制度培育關係人口，實現兼顧產業、環境、教育與生活品質的平衡治理模式，證明在人口結構改變的趨勢下，地方能透過自身努力持續吸引人口移入。這是台灣推動地方創生，值得深入借鏡的重要對象。

國發會指出，自1985年起東川町透過居民參與、宣告「寫真之町」發展願景，藉由攝影活動將藝術與城鎮品牌深度結合；同時推動「你的椅子」計畫，由在地木藝工匠為每位出生兒製作專屬木椅傳承土地情感。另將故鄉納稅延伸為「股東制度」，將外部捐款者轉化為長期陪伴地方的關係人口，截至去年，已累計30萬股東，每年為地方增加46億日圓收入。

菊地伸與交流團分享，透過攝影文化、地方農產、木藝產業及國際教育的整合發展，近三十年來人口逆勢增加20%。除了常住、移居人口的成長，町方亦積極創造跨域的「關係人口」；其中台灣正是東川町極為重要的國際交流夥伴，至今已有超過兩千名台灣人前往進行日語研習與文化體驗，成為支持在地發展的重要力量。

菊地伸認為當前人口8,700人即是地方發展的合適數量，地方重視「適疏」理念，強調不盲目擴張發展，應將自然、文化、教育與居民參與整合成能長久運作的生活系統。東川町以生活感與地方認同為核心，成功將「地方特色」轉化為「人人可參與的制度」，此治理模式對臺灣推動地方創生與青年培力具高度政策參考價值。

另外，東川町於2015年成立全日本第一所公立日本語學校，校長小山正道表示，透過親民的學費、完善宿舍與生活配套支持，將海外學生從單純的語言學習者，轉化為深刻理解在地文化、活化日常經濟的國際關係人口，結合商圈消費、文化體驗與多文化共生政策，成功拓展了地方的多元發展。

台灣與日本共同面臨人口減少、高齡化及城鄉發展不均等挑戰，葉俊顯指出，地方創生不只是單純的經濟振興，更是重建人與土地、社區之間緊密連結的重要過程。此次實地取經，為台日雙方創生經驗搭建對話橋樑，未來將持續深化與國際間的青年交流、產業合作及跨域鏈結，將海外成功的實踐經驗轉化為台灣各地的創生能量。

北海道 國發會 葉俊顯

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