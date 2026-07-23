301調查即將出爐？ 政院：台美溝通持續朝正面發展

美國祭出的122關稅即將在24日到期，301調查後續也尚未公布。對此，行政院發言人李慧芝今（23）日表示，目前台美之間持續保持密切溝通，雙方溝通方向也持續朝正面發展，若美方有任何宣布，我國政府將第一時間向國人說明，希望在美方最終決定關稅待遇時，能充分反映台美既有談判成果，確保我國獲得最優惠待遇，維護國家利益與產業利益。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，期限至7月24日為止。為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對強迫勞動以及結構性產能過剩進行調查。

李慧芝指出，有關301調查部分，過去幾個月以來，各部會都積極因應美方啟動的301調查。目前台美之間持續保持密切溝通，雙方溝通方向也持續朝正面發展。

李慧芝指出，外界普遍認為，產能過剩及強迫勞動兩項301調查，是美國未來調整關稅政策法律基礎的重要程序，但最終稅率仍將由美方整體決定，目前美國依據《1974年貿易法》第122條，對全球課徵150天暫時性關稅，期限即將屆滿，各界都密切關注美方後續關稅政策動態。若美方有任何宣布，我國政府將第一時間向國人說明。

此外，李慧芝也提到，美國貿易代表署葛里爾（Jamieson Greer）大使也曾表示，美方將考量各國已達成的貿易協議。我國政府仍持續與美方保持密切聯繫，希望在美方最終決定關稅待遇時，能充分反映台美既有談判成果，確保我國獲得最優惠待遇，維護國家利益與產業利益。