布局美國市場別踩雷 台企設倉及派員赴美恐有被課稅、拒入境風險

台美經濟交流日益密切，台灣企業頻繁派遣員工赴美執行業務，並設置倉庫以提升物流效率的情況逐漸增加。資誠聯合會計師事務所美國業務負責人蘇宥人表示，由於台灣與美國尚未簽署租稅協定，企業頻繁派遣員工赴美提供服務，或是在美國留置產品庫存，均可能被美方視為在美國設有固定據點，進而產生相應的稅務責任。

倉庫作為存放貨物及處理物流的實體場所在稅務上通常被視為固定營業場所。即便該倉庫非直接由台灣企業持有，例如存放於Amazon等第三方代管的倉庫，只要企業利用該倉庫執行銷售與配送業務，即可能被美國國稅局認定為企業在美國以相當、連續且經常的方式營運，構成固定營業據點，導致企業須依法繳納美國所得稅。

蘇宥人舉例，若台灣企業將產品委由亞馬遜FBA（Fulfillment by Amazon）等第三方電商平台，從美國倉儲並直接配送予美國消費者，由於企業對倉儲及配送流程的運作具有相當程度的控制及經濟利益，就有較高風險被認定為是在美國境內設有固定營業場所，須負擔相應的美國所得稅申報義務。

蘇宥人補充，近年來美國稅務機關對於利用電商平台倉儲及物流服務的外國企業查核力道增強，企業應留意其倉儲安排是否已從單純的貨物存放，演變為具備銷售、配送等實質營運功能的固定據點，以免產生美國稅務申報義務。

企業派遣員工若持非工作簽證（如ESTA），頻繁往返美國且每次停留時間長達數月，美國海關可能判定該行為不符合法定旅遊或短期商務訪問目的，懷疑員工從事未經授權的工作，超出簽證授權的活動範圍，進而拒絕其入境。甚至可能會直接禁止該員工在一定年限內不得入境美國。

蘇宥人表示，依美國簽證豁免計畫規定，持ESTA入境者每次停留期間不得超過90天，且僅得從事商務洽談、會議參與、教育訓練觀摩等有限度商務活動，不得於美國境內實際提供勞務或受僱工作；若實際從事的工作內容已逾越前述範圍，即可能違反美國移民法相關規定。

蘇宥人提醒，美國海關近期對於非移民簽證持有人的入境目的及活動內容查核趨嚴，企業應事先評估員工赴美任務性質，必要時應協助員工申請適當之商務簽證（如B-1簽證），以降低入境遭拒的風險。