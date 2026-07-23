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產業結構K型化 資方：檢討勞保分擔比例、勞退先升自提率

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞保潛藏負債問題，資方代表建議政府負起更多制度責任，優先檢討現行保費分擔比例，不宜以增加企業負擔作為主要改革方向。新制勞退改革方面，資方坦言產業結構K型化，產業發展嚴重失衡，建議政府先思考提升勞工的自提率，再鼓勵企業提高提撥比率。

立法院社福衛環委員會23日舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。

有關勞保財務問題，全國中小企業總會副秘書長楊梓銘表示，該會代表171萬家企業，其中有919萬個就業勞工。他認為，勞保的稅制改革才是重點，即便用公務預算撥補，還是受到整體財政的影響。站在勞保基金穩定發展的立場，希望政府評估整個制度、整體環境如何改善。

全國商業總會勞資關係促進委員會副主委徐銀樹指出，商總支持提升勞工退休保障，但制度調整應循序漸進，兼顧企業承受能力，不宜以增加企業負擔作為主要改革方向。勞保面臨財務壓力，並非企業所能左右，不宜由企業全數買單。

徐銀樹表示，目前勞保保費，雇主負擔七成、勞工兩成、政府一成，企業已經承擔最大比例的保費負擔。未來如果因應勞保財務需要調整制度或增加財源，建議政府應該負起更多制度責任，優先檢討現行保費分擔比例，適度提高政府財政支持責任，減輕企業負擔。

有關新制勞退改革，全國工業總會副秘書長陳鴻文表示，該會代表全國性的資方團體，有161個團體會員；當前社會結構、產業結構K型化，產業發展已經出現嚴重失衡，需要政府扶持的傳統產業也很多。現行勞保、勞退、健保的法定成本，其實對中小企業跟傳統產業來講，負擔很大。

陳鴻文提到，目前勞工自提率只有17.2%，退休金是政府、勞工跟雇主共同的責任，政府也要去思考如何提供更大的誘因，讓勞工願意自提，再來享受投資收益的報酬。

楊梓銘坦言，雇主提撥率每提升一個百分比，都是提升法定勞動成本，對於中小微企業的負擔，相對而言就是比大企業還要大。建議先思考提升勞工的自提率，再鼓勵企業提高提撥比率，給予租稅優惠抵減。

徐銀樹表示，商總認為，現在很多的中小企業已經很辛苦，建議維持現行法定6%提繳。政府也可以透過租稅優惠、獎勵措施及其他政策誘因，鼓勵企業提高提繳率，而不是法律強制大家一起提高。如果勞工願意自己多提繳，政府可提供更多彈性，不一定要靠增加雇主負擔。

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