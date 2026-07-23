快訊

陸公布航行警告 台灣海峽部分海域今明2天實彈射擊、禁止進入

怎麼選？三星發表會推三款摺疊手機搶市 新機少了1功能

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

聽新聞
0:00 / 0:00

過去15年抱緊美股年報酬14%！未來還能複製這波報酬神話嗎？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
過去15年美股受低利率與流動性推升，年報酬約14%。 法新社
過去15年美股受低利率與流動性推升，年報酬約14%。 法新社

霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）指出，過去15年來，投資其實相當簡單。只要持有美國股票、耐心等待，平均每年可獲得約14%的報酬。不過，S&P 500指數的預估本益比已到約22倍，依歷史經驗，未來五年的年化報酬率中位數不到1%。

李偉博分析，過去15年，利率長期維持在低檔。與此同時，主導智慧型手機、搜尋引擎、雲端平台及核心晶片的科技巨頭，創造出現代史上罕見的獲利成長與利潤率。

李偉博指出，15年來，流動性充沛，政府資金持續為私人市場挹注流動性，推升資產評價，構成近乎完美的投資環境。美股本益比由14倍擴張至22倍，光是評價提升，就貢獻超過三分之一的整體報酬。

如今，投資環境已大不相同。李偉博指出，目前S&P 500指數的預估本益比約22倍。歷史數據顯示，若在這樣的評價水準進場，未來五年的年化報酬率中位數僅約0.5%；若起始本益比約15倍，年化報酬率則可達11-15%；本益比高於20倍時，報酬往往介於持平至小幅負報酬。過往經驗顯示，起始評價愈高，未來報酬通常愈低。

李偉博表示，另一項重要轉變是，自2002年以來，政府公債殖利率首次重新具備與股票競爭的吸引力。過去20年「股票相對債券便宜」的論述，如今已不再成立。

整體而言，李偉博指出，當前市場受三項因素主導，即評價偏高、指數成長動能有限，以及利率前景不明。在此市場環境下，投資人或許可重新評估不同資產類別的風險報酬特徵。例如，低成長股票可能僅提供5-8%的獲利成長，卻伴隨約20%的波動；有擔保信用資產可能提供約7%的收益，波動率僅約5-7%。

李偉博表示，回測數據也顯示，相較傳統六成股票、四成債券的投資組合，聚焦高成長科技類股並增加非投資等級債配置的策略，在回測期間創造較高報酬，波動率也下降。

美股 美國 投資

延伸閱讀

亞洲投等債 投資價值浮現

費半跌入技術性熊市！00981D逆勢撐盤 專家揭非投等債避險3優勢

退休後買債券最安全？高級財務顧問：股票配置低於35%反而提早把錢花光

費半高點以來資金大換手！009826網羅全球近九成市值 掌握非AI類股輪漲契機

相關新聞

台美未簽租稅協定 企業赴美設倉、派員服務兩大風險一次看

台灣企業拓展美國市場要留意稅務與入境風險。資誠提醒，由於台灣與美國尚未簽署租稅協定，企業若在美國設置倉庫，或頻繁派遣員工赴美提供服務，可能被美方認定在當地設有固定營業據點，不僅須申報、繳納美國所得稅，員工若持ESTA等非工作簽證赴美執行工作，也可能面臨遭拒絕入境的風險。

台捷深化無人機產業！商研院攜捷克台灣商會打造合作平台

台捷深化無人機合作！商研院（CDRI）與捷克台灣商會今（23）日上午舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由商研院董事長許添財及捷克台灣商會會長黃鴻章共同簽署，宣布攜手打造《台灣—中東歐產業合作平台》，串接台灣與捷克及中東歐市場，為台灣新興產業布局歐洲寫下新篇章。

談台廠赴美 黃仁勳：不需拿槍指著台灣的頭

ＡＩ晶片龍頭輝達執行長黃仁勳廿一日出席緯創德州達拉斯新廠開幕典禮，談到台美半導體合作時表示，華府必須認清，「台灣救了美國半導體科技與電腦產業，未來更是不可或缺的夥伴」。他說，台灣企業赴美投資是建立在長期信任與共同利益之上，並非受到脅迫，「我不認為需要拿著槍指著台灣的頭」。

財富失衡 專家：政府應將K型經濟轉為ㄥ型

中經院昨天發布最新經濟預測，大幅上調今年經濟成長率至百分之十點三五，躍居國內主要經濟智庫預測值之冠。不過，在高經濟成長的榮景下，學者提醒，台灣目前呈現Ｋ型經濟、產業與財富失衡的現象，政府應致力將「Ｋ型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」，才能共創幸福社會。

過去15年抱緊美股年報酬14%！未來還能複製這波報酬神話嗎？

霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）指出，過去15年來，投資其實相當簡單。只要持有美國股票、耐心等待，平均每年可獲得約14%的報酬。不過，S&P 500指數的預估本益比已到約22倍，依歷史經驗，未來五年的年化報酬率中位數不到1%。

貿易署推動ICP制度 工研院協助企業強化出口管制

因應企業出口法遵需求，經濟部國際貿易署委託工研院協助企業建置內部出口管控制度（Internal Compliance Program；ICP），讓出口管理由仰賴個人經驗，轉變為制度化、可追溯且可持續運作的管理機制。今年包括力成集團半導體測試廠晶兆成科技、誠意實業、家碩科技及達發科技等4家企業，完成ICP制度建置並通過貿易署審查，獲認定為「內部管控出口人」，展現企業強化出口法遵與風險管理能力的具體成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。