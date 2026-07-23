過去15年抱緊美股年報酬14%！未來還能複製這波報酬神話嗎？

霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）指出，過去15年來，投資其實相當簡單。只要持有美國股票、耐心等待，平均每年可獲得約14%的報酬。不過，S&P 500指數的預估本益比已到約22倍，依歷史經驗，未來五年的年化報酬率中位數不到1%。

李偉博分析，過去15年，利率長期維持在低檔。與此同時，主導智慧型手機、搜尋引擎、雲端平台及核心晶片的科技巨頭，創造出現代史上罕見的獲利成長與利潤率。

李偉博指出，15年來，流動性充沛，政府資金持續為私人市場挹注流動性，推升資產評價，構成近乎完美的投資環境。美股本益比由14倍擴張至22倍，光是評價提升，就貢獻超過三分之一的整體報酬。

如今，投資環境已大不相同。李偉博指出，目前S&P 500指數的預估本益比約22倍。歷史數據顯示，若在這樣的評價水準進場，未來五年的年化報酬率中位數僅約0.5%；若起始本益比約15倍，年化報酬率則可達11-15%；本益比高於20倍時，報酬往往介於持平至小幅負報酬。過往經驗顯示，起始評價愈高，未來報酬通常愈低。

李偉博表示，另一項重要轉變是，自2002年以來，政府公債殖利率首次重新具備與股票競爭的吸引力。過去20年「股票相對債券便宜」的論述，如今已不再成立。

整體而言，李偉博指出，當前市場受三項因素主導，即評價偏高、指數成長動能有限，以及利率前景不明。在此市場環境下，投資人或許可重新評估不同資產類別的風險報酬特徵。例如，低成長股票可能僅提供5-8%的獲利成長，卻伴隨約20%的波動；有擔保信用資產可能提供約7%的收益，波動率僅約5-7%。

李偉博表示，回測數據也顯示，相較傳統六成股票、四成債券的投資組合，聚焦高成長科技類股並增加非投資等級債配置的策略，在回測期間創造較高報酬，波動率也下降。