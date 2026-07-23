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國發會取經北海道東川町 地方創生30年人口增兩成

中央社／ 台北23日電
國發會主委葉俊顯（右）率團造訪日本北海道東川町，町長菊地伸（左）致贈「特別町民證」，象徵台日跨越地域的友好情誼。（國發會提供）中央社
國發會主委葉俊顯（右）率團造訪日本北海道東川町，町長菊地伸（左）致贈「特別町民證」，象徵台日跨越地域的友好情誼。（國發會提供）中央社

為了深化地方創生國際鏈結，國發會主委葉俊顯與經濟部政務次長何晉滄率領青年交流團赴日本北海道交流，22日拜訪被譽為地方創生典範的東川町。葉俊顯表示，東川町透過自身努力持續吸引人口移入，是台灣推動地方創生的重要借鏡。

自1985年起東川町透過居民參與，宣告「寫真之町」發展願景，藉由攝影活動將藝術與城鎮品牌深度結合；同時推動「你的椅子」計畫，由在地木藝工匠為每名出生兒製作專屬木椅傳承土地情感。

此外，東川町將故鄉納稅延伸為「股東制度」，將外部捐款者轉化為長期陪伴地方的關係人口，截至2025年，已累計30萬股東，每年為地方增加46億日圓收入。

東川町町長菊地伸與交流團分享，透過攝影文化、地方農產、木藝產業及國際教育的整合發展，近30年來，人口逆勢增加20%。除了常住、移居人口的成長，東川町積極創造跨域的「關係人口」；其中台灣正是東川町重要的國際交流夥伴，至今已有超過2000名台灣人前往進行日語研習與文化體驗，成為支持在地發展的重要力量。

菊地伸認為當前人口8700人是地方發展的合適規模，強調不盲目擴張發展，應將自然、文化、教育與居民參與整合成能長久運作的生活系統。東川町以生活感與地方認同為核心，成功將地方特色轉化為人人可參與的制度，這套治理模式對台灣推動地方創生與青年培力具有政策參考價值。

對於葉俊顯率團造訪北海道東川町，菊地伸特別致贈「特別町民證」，象徵台日跨越地域的友好情誼。

葉俊顯表示，東川町透過創新制度培育關係人口，實現兼顧產業、環境、教育與生活品質的平衡治理模式，證明在人口結構改變的趨勢下，地方能透過自身努力持續吸引人口移入；這是台灣推動地方創生的重要借鏡。

台灣與日本共同面臨的人口減少、高齡化及城鄉發展不均等挑戰，葉俊顯強調，地方創生不只是單純的經濟振興，更是重建人與土地、社區之間緊密連結的重要過程。這次實地取經，不僅見證東川町在資源串聯與人才培育的顯著成果，更為台日雙方的創生經驗搭起交流橋樑。

葉俊顯表示，國發會將持續深化與國際間的青年交流、產業合作及跨域鏈結，將海外成功的實踐經驗轉化為台灣各地創生能量；期盼能與理念相近的國際夥伴攜手，共同提升區域發展的韌性。

北海道 國發會 葉俊顯

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