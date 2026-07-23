貿易署推動ICP制度 工研院協助企業強化出口管制

因應企業出口法遵需求，經濟部國際貿易署委託工研院協助企業建置內部出口管控制度（Internal Compliance Program；ICP），讓出口管理由仰賴個人經驗，轉變為制度化、可追溯且可持續運作的管理機制。今年包括力成集團半導體測試廠晶兆成科技、誠意實業、家碩科技及達發科技等4家企業，完成ICP制度建置並通過貿易署審查，獲認定為「內部管控出口人」，展現企業強化出口法遵與風險管理能力的具體成果。

近年全球出口管制持續趨嚴，從美中科技競爭、半導體設備管制，到高科技產品出口審查日益嚴格，企業若無法確認產品、客戶及最終用途是否符合出口規範，不僅可能面臨違規風險，更可能影響國際訂單、供應鏈合作及海外市場布局。

工研院量測技術發展中心執行長藍玉屏表示，隨著國際出口管制要求日益嚴格，企業的出口管理已從法規遵循，逐步成為提升供應鏈韌性與國際競爭力的重要基礎。許多企業過去仰賴少數熟悉法規的人員進行出口判斷，一旦法規更新、人員異動，或拓展新市場、接獲新客戶訂單，便可能因資訊不足或判斷不一致而增加法遵風險。

工研院在貿易署委託下，依據企業組織架構、產品特性及出口流程，協助建立交易篩選、風險評估、內部審查、教育訓練及定期查核等管理機制，讓出口管制由個人經驗轉為制度管理，不僅降低法遵風險，也提升企業因應國際客戶查核及供應鏈稽核的能力。

經濟部國際貿易署貿易安全管理辦公室執行秘書蕭振寰表示，隨著《貿易法》及戰略性高科技貨品出口管理制度持續精進，加上各國出口管制措施快速調整，企業除了遵循國內法規，也須符合國際客戶及供應鏈對出口管理的要求，ICP制度因此逐漸成為企業建立出口風險管理能力的重要工具。透過建置ICP制度，企業可將產品、客戶及交易流程納入制度化管理，有助於降低違規風險、提升客戶信任，並強化承接國際訂單及參與全球供應鏈的競爭力。

此次4家企業同步取得ICP認定，不僅完成制度建置與審查程序，也代表企業已將出口法遵納入長期營運治理架構，有助提升國際合作穩定性與供應鏈韌性。

經濟部國際貿易署日前舉辦「ICP聯誼會」，邀集取得ICP認定企業交流制度建置經驗，分享國際出口管制趨勢及法規最新發展，協助企業持續精進出口管控機制。未來，工研院將持續配合貿易署推動ICP制度，協助更多企業建立符合國際規範的出口管控制度，提升出口管理效能與國際供應鏈合規能力，強化臺灣產業全球競爭力。