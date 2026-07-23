台美未簽租稅協定 企業赴美設倉、派員服務兩大風險一次看

台灣企業拓展美國市場要留意稅務與入境風險。資誠提醒，由於台灣與美國尚未簽署租稅協定，企業若在美國設置倉庫，或頻繁派遣員工赴美提供服務，可能被美方認定在當地設有固定營業據點，不僅須申報、繳納美國所得稅，員工若持ESTA等非工作簽證赴美執行工作，也可能面臨遭拒絕入境的風險。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，近年不少台灣企業透過亞馬遜（Amazon）等電商平台拓展美國市場，也愈來愈常派員赴美支援業務。不過，即使倉庫不是企業自行持有，而是使用亞馬遜FBA（Fulfillment by Amazon）等第三方倉儲，只要透過倉庫進行商品銷售、配送等業務，就可能被美國國稅局（IRS）認定企業持續在美國營運，構成固定營業據點，須依法申報並繳納美國所得稅。

蘇宥人指出，美國近年已加強查核利用電商平台倉儲及物流服務的外國企業，企業應重新檢視倉庫是否已從單純存貨功能，轉變為具有銷售、配送等營運性質，以免在不知情下產生美國稅務申報義務。

除了倉庫風險外，人員派遣也是企業容易忽略的問題。蘇宥人表示，若企業員工持ESTA等非工作簽證頻繁往返美國，每次停留時間長達數月，美國海關可能認為實際活動已超出短期商務訪問範圍，甚至認定從事未經授權工作，導致拒絕入境，嚴重者還可能遭限制一定期間不得入境美國。

他說，依美國簽證豁免計畫規定，持ESTA入境者每次最多停留90天，只能從事商務洽談、開會或教育訓練等有限度商務活動，不能在美國境內提供勞務。若持ESTA赴美後，實際執行設備安裝、維修或教育訓練等現場服務，就可能被美國海關暨邊境保護局（CBP）認定為未經授權工作，不僅可能被帶往次級查驗，甚至當場拒絕入境。

為降低企業及員工潛在風險，資誠建議台灣企業提前擬定相關策略，包括清晰界定倉庫業務範圍與功能，審慎評估是否觸發常設機構認定的可能性；嚴格控管派遣員工赴美的目的與停留時間，避免超出一般短期商務訪問，以降低入境審查風險；考慮設立美國子公司，並由美國子公司聘僱在地人員或赴美員工，將稅務義務明確限制於美國子公司範圍；持續追蹤租稅協定進展，積極利用協定相關條款以降低稅務風險。