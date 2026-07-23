新制勞退雇主提繳若逾6％ 財政部：15％以內可抵營所稅

有關新制勞退改革，是否提高雇主強制提繳率，財政部指出，依《所得稅法》規定，若雇主提高退休金提繳率超過6％，於15％限度內之認列費用，可自營利事業所得額中減除。經濟部則建議勞退制度改革應避免增加企業法定人事成本，並放寬勞工自願提繳上限。

立法院社福衛環委員會23日舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。

有關勞保財務，主計總處書面報告表示，勞保自2017年度起，保險給付已大於保費收入，政府為改善勞保財務，自2020年度起開始撥補勞保，截至2026年度預算已編列5,170億元，其中包括總預算4,770億元及特別預算400億元。

主計總處指出，勞保基金近3年（2023至2025年）平均收益率16.11%，2026年截至5月底止收益率24.51%（收益數2,783億元），加計政府近年撥補，2026年5月底基金運用規模1兆6,126億元，較2022年底規模7,534億元，增加8,592億元，增幅114%，財務已有明顯改善。

有關是否以法律明定政府每年撥補勞保基金比例，財政部書面報告表示，此舉未來恐無法因應勞保基金財務情形、政府財政能力彈性編列撥補金額。

財政部也指出，明定政府撥補違反《財政紀律法》第7條規定，立法機關修正法律時，不得增訂固定經費額度或比率保障；稅課收入屬政府統收統支財源，除法律另有規定外，不得指定用途，均須審慎。

有關提高勞工退休制度雇主強制提繳率之租稅優惠，財政部表示，依《所得稅法》第33條第1項規定，營利事業依勞工退休金條例提繳之勞工退休金，每年度得在不超過當年度已付薪資總額15％限度內，以費用列支。若雇主提高退休金提繳率超過6％，認列費用可自營利事業所得額中減除。

至於政府是否應評估分階段調高雇主強制提繳率，經濟部書面報告建議，勞退制度改革應採「鼓勵自主、穩健漸進」方向，避免增加企業法定人事成本；並透過政策誘因（如投資抵減或補助獎勵）鼓勵企業依經營能力自主提高提繳或提供額外退休福利。

經濟部另建議放寬勞工自願提繳上限，提供勞工依自身財務能力自主增加退休準備之彈性，以強化個人退休保障。並同步提升勞退基金投資效益及完善制度誘因，在不增加企業法定成本負擔的前提下，逐步提升勞工退休所得保障。