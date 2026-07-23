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意外！受惠AI 我6月外銷六大貨品皆翻紅 唯獨「光學器材」負成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部公布6月外銷訂單金額952.6億美元，創歷年單月新高紀錄。受惠於AI需求強勁帶動，七大主要貨品接單中，不僅資訊通信、電子產品接單呈高幅度成長，連四大傳產貨品皆全面翻正，唯獨「光學器材」接單竟呈負成長，令外界意外。

事實上，光學器材已經連2月接單呈負成長。6月光學器材接單19.4億美元，月增2.4%，年減3.3%，主因面板備貨需求降溫，接單動能下滑，惟光學檢測及量測設備訂單持續熱絡， 抵消部分減幅；以接自中國大陸及香港減0.3億美元、美國減0.2億美元 較多。累計今年上半年111.5億美元，較上年同期增1.4%。

經濟部統計處長黃偉傑指出，光學器材接單負成長主要是面板，是受到消費性產品淡季影響，鋪貨下降，有業者反映，接下來歐美年終聖誕節、感恩節拉貨潮，將會出現在第3季。

6月外銷訂單表現亮麗，七大貨品接單，資訊通信接單年增81.9%、電子產品接單年增79.9%，呈高幅度成長；長期面臨中國產能過剩、全球需求減緩影響的四大傳產貨品，6月皆全面翻正，黃偉傑表示，傳產「漸入佳境」。6月僅剩下「光學器材」接單呈負成長。

外銷訂單 經濟部 中國大陸

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