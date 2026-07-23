台捷深化無人機產業！商研院攜捷克台灣商會打造合作平台

台捷深化無人機合作！商研院（CDRI）與捷克台灣商會今（23）日上午舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由商研院董事長許添財及捷克台灣商會會長黃鴻章共同簽署，宣布攜手打造《台灣—中東歐產業合作平台》，串接台灣與捷克及中東歐市場，為台灣新興產業布局歐洲寫下新篇章。

商研院指出，商研院智慧科技服務中心近年透過「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」，推動台捷產業、技術及人才交流。不僅促成雙邊業者在無人機等新興載具領域對接洽談，亦結合當地資源協助台企拓展中東歐市場。本次簽署MOU，即在既有基礎上，進一步建立商研院與捷克台商及當地產學研體系的常態合作管道。

雙方合作內容涵蓋三大方向：第一，新興載具產業合作—聚焦無人機與無人載具，推動雙邊技術與商機對接；第二，技術與人才交流—串聯捷克理工大學等學研機構，深化雙邊技術研發與產學研人才交流；第三，國際市場推廣與媒合—結合捷克台商及當地資源，協助台灣企業拓展中東歐市場，並串接國際展會與商機媒合。透過深度合作，建立可長可久的長期合作機制。

商研院董事長許添財表示，商研院身為國家級商業與服務業研發智庫，本次與捷克台灣商會的合作，不僅是台捷產業發展與貿易鏈結的深化，更是台灣布局中東歐市場的重要里程碑。透過商研院作為產業國際化與科技應用導入的平台，將協助台灣先進的無人機、無人載具等相關新興科技、人才與商業模式，穩健走進捷克與整個中東歐市場。

捷克台灣商會會長黃鴻章表示，捷克作為台灣布局歐洲的重要門戶與進入歐盟市場的基地，商會願意成為台企拓展中東歐的跳板，結合當地48萬家企業以及深厚的產業與人脈網絡，協助台灣優質企業與人才對接歐洲市場，期盼透過這項合作成為台歐產業交流的標竿典範，帶動雙邊產業共同升級。

商研院指出，此次MOU簽署象徵台捷產業合作邁向新階段，未來雙方將持續深化在無人機、無人載具、人才交流、國際市場推廣與國際展會媒合等領域的合作，並建立可持續運作的長期合作機制，攜手開拓中東歐市場，為台灣產業國際化注入強勁動能。