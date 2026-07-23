快訊

不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

紅霞最快下午生成恐海警 4縣市防強風暴雨「月底前雙颱接力」

聽新聞
0:00 / 0:00

台捷深化無人機產業！商研院攜捷克台灣商會打造合作平台

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
商研院董事長許添財（前排左）及捷克台灣商會會長黃鴻章（前排右）共同簽署MOU。記者洪安怡攝
商研院董事長許添財（前排左）及捷克台灣商會會長黃鴻章（前排右）共同簽署MOU。記者洪安怡攝

台捷深化無人機合作！商研院（CDRI）與捷克台灣商會今（23）日上午舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由商研院董事長許添財及捷克台灣商會會長黃鴻章共同簽署，宣布攜手打造《台灣—中東歐產業合作平台》，串接台灣與捷克及中東歐市場，為台灣新興產業布局歐洲寫下新篇章。

商研院指出，商研院智慧科技服務中心近年透過「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」，推動台捷產業、技術及人才交流。不僅促成雙邊業者在無人機等新興載具領域對接洽談，亦結合當地資源協助台企拓展中東歐市場。本次簽署MOU，即在既有基礎上，進一步建立商研院與捷克台商及當地產學研體系的常態合作管道。

雙方合作內容涵蓋三大方向：第一，新興載具產業合作—聚焦無人機與無人載具，推動雙邊技術與商機對接；第二，技術與人才交流—串聯捷克理工大學等學研機構，深化雙邊技術研發與產學研人才交流；第三，國際市場推廣與媒合—結合捷克台商及當地資源，協助台灣企業拓展中東歐市場，並串接國際展會與商機媒合。透過深度合作，建立可長可久的長期合作機制。

商研院董事長許添財表示，商研院身為國家級商業與服務業研發智庫，本次與捷克台灣商會的合作，不僅是台捷產業發展與貿易鏈結的深化，更是台灣布局中東歐市場的重要里程碑。透過商研院作為產業國際化與科技應用導入的平台，將協助台灣先進的無人機、無人載具等相關新興科技、人才與商業模式，穩健走進捷克與整個中東歐市場。

捷克台灣商會會長黃鴻章表示，捷克作為台灣布局歐洲的重要門戶與進入歐盟市場的基地，商會願意成為台企拓展中東歐的跳板，結合當地48萬家企業以及深厚的產業與人脈網絡，協助台灣優質企業與人才對接歐洲市場，期盼透過這項合作成為台歐產業交流的標竿典範，帶動雙邊產業共同升級。

商研院指出，此次MOU簽署象徵台捷產業合作邁向新階段，未來雙方將持續深化在無人機、無人載具、人才交流、國際市場推廣與國際展會媒合等領域的合作，並建立可持續運作的長期合作機制，攜手開拓中東歐市場，為台灣產業國際化注入強勁動能。

捷克 無人機 MOU

延伸閱讀

黃偉哲馬不停蹄訪波蘭傳捷報 台南市與格但斯克簽友好合作備忘錄

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU 推動產學共創聚焦智慧房產與淨零永續

林佳龍會亞總新任總會長 盼深化友邦關係創經濟效益

多國共築生態系 谷立言：美台半導體非零和競爭

相關新聞

新制勞退雇主提繳若逾6％ 財政部：15％以內可抵營所稅

有關新制勞退改革，是否提高雇主強制提繳率，財政部指出，依《所得稅法》規定，若雇主提高退休金提繳率超過6％，於15％限度內之認列費用，可自營利事業所得額中減除。經濟部則建議勞退制度改革應避免增加企業法定人事成本，並放寬勞工自願提繳上限。

台捷深化無人機產業！商研院攜捷克台灣商會打造合作平台

台捷深化無人機合作！商研院（CDRI）與捷克台灣商會今（23）日上午舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，由商研院董事長許添財及捷克台灣商會會長黃鴻章共同簽署，宣布攜手打造《台灣—中東歐產業合作平台》，串接台灣與捷克及中東歐市場，為台灣新興產業布局歐洲寫下新篇章。

談台廠赴美 黃仁勳：不需拿槍指著台灣的頭

ＡＩ晶片龍頭輝達執行長黃仁勳廿一日出席緯創德州達拉斯新廠開幕典禮，談到台美半導體合作時表示，華府必須認清，「台灣救了美國半導體科技與電腦產業，未來更是不可或缺的夥伴」。他說，台灣企業赴美投資是建立在長期信任與共同利益之上，並非受到脅迫，「我不認為需要拿著槍指著台灣的頭」。

財富失衡 專家：政府應將K型經濟轉為ㄥ型

中經院昨天發布最新經濟預測，大幅上調今年經濟成長率至百分之十點三五，躍居國內主要經濟智庫預測值之冠。不過，在高經濟成長的榮景下，學者提醒，台灣目前呈現Ｋ型經濟、產業與財富失衡的現象，政府應致力將「Ｋ型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」，才能共創幸福社會。

暑假海外旅遊付款大戰！信用卡、行動支付優惠比拚

暑假海外旅遊旺季登場，銀行與電子支付業者也全面搶攻國人出國消費商機。今年日本、南韓進入跨境行動支付競爭，旅客不只要挑信用卡，也得比較哪一個支付App在當地能用、是否免收海外交易手續費。至於東南亞與歐美，由於各地支付系統較分散，信用卡目前仍是接受度最高、最穩定的付款工具。

川普社群媒體發文：學名藥課100%關稅 2028年8月實施

美國總統川普21日於社群媒體發文，表示將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅，並於2029年8月進一步提高至200%。對此，業界也指出，如該政策落實，恐將影響部分未在美設廠企業；不過，如美時、保瑞等在美國有製造基地，將可逐步迎接政策紅利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。