談台廠赴美 黃仁勳：不需拿槍指著台灣的頭

ＡＩ晶片龍頭輝達執行長黃仁勳廿一日出席緯創德州達拉斯新廠開幕典禮，談到台美半導體合作時表示，華府必須認清，「台灣救了美國半導體科技與電腦產業，未來更是不可或缺的夥伴」。他說，台灣企業赴美投資是建立在長期信任與共同利益之上，並非受到脅迫，「我不認為需要拿著槍指著台灣的頭」。

黃仁勳表示，如果沒有台灣長年支持，美國今天不可能擁有全球領先的半導體與電腦產業，甚至可能早已被日本超越。為了推動美國高科技產業重新工業化，與台灣及台灣企業建立夥伴關係是不可或缺的一環。台灣選擇與美國合作，是基於自身的智慧、戰略考量及互信。

被問到台灣供應鏈如何從過去低成本優勢因應美國製造的高成本？黃仁勳說，台灣不再與「便宜」畫上等號，而是代表「先進」；如今台灣依然具備高度「成本效益」，但絕非「低成本」。

黃仁勳說，雖然台灣是美國第四大貿易夥伴，台灣卻是輝達最大的合作夥伴。對輝達而言，台灣完整的半導體生態系與最先進的電子製造能力，是支撐ＡＩ快速發展關鍵。若沒台積電、鴻海、緯創等夥伴，輝達就無法響應美國重新工業化，也無法建立ＡＩ供應鏈並創造更多就業機會。

黃仁勳指出，美國目前正積極興建晶圓廠、先進封裝廠、系統組裝廠，以及遍布全美的ＡＩ資料中心與ＡＩ工廠，讓美國迎來數十年來首次真正意義上的再工業化，而台灣企業正是這波產業重建最重要的合作夥伴。

他強調，製造業始終是一個國家經濟的核心支柱，美國製造業就業人口這幾年來已增加數百萬人，背後正是ＡＩ與半導體供應鏈投資持續擴大的成果。

市場人士解讀，黃仁勳的談話替近年備受討論的台灣企業赴美投資議題重新定調，也重新定位台灣在全球ＡＩ供應鏈的角色。