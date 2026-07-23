三星、華為二分天下 蘋果今年將加入摺疊機戰局

下半年智慧手機市場一向是摺疊機的主場，比較特別的是，以往高階摺疊手機市場都是三星、華為二分天下，今年蘋果也將加入摺疊機種戰局，市場也將出現新變化。分析師認為，蘋果今年第一次推出摺疊機種，雖然價格不會便宜，但有機會催出一票想用看看摺疊機的果粉，投入摺疊機懷抱。

國際研調機構Counterpoints Research「摺疊智慧型手機市場預測」報告指出，今年全球智慧型摺疊手機出貨量預估將成長百分之廿一。

Counterpoints Research認為，未來，摺疊手機競爭重點將不再只是硬體規格，而是ＡＩ應用、生產力體驗及軟體生態系整合。

從外觀設計來看，過往，上下開闔的摺疊機是市場主流，然而，大尺寸書本式、左右開闔的摺疊機可提供更大的工作空間，因此將成為手機品牌未來布局重點。

台經院資深產業分析師邱昰芳說，蘋果加入摺疊市場有好有壞，「果粉期待摺疊機多年，市場需求可能會因為蘋果推出摺疊新品而跑出來。」但另一方面，今年因為記憶體大漲，蘋果此時推出摺疊機，價格恐怕只會高、不會低，「蘋果摺疊機定價若高，勢必也會影響市場上的接受度」。