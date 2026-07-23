財富失衡 專家：政府應將K型經濟轉為ㄥ型

聯合報／ 記者洪安怡陳素玲／台北報導
中經院昨大幅上調今年經濟成長率至百分之十點三五，但學者提醒，台灣目前呈現產業與財富失衡的現象，政府應將「Ｋ型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」。聯合報系資料照
中經院昨大幅上調今年經濟成長率至百分之十點三五，但學者提醒，台灣目前呈現產業與財富失衡的現象，政府應將「Ｋ型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」。聯合報系資料照

中經院昨天發布最新經濟預測，大幅上調今年經濟成長率至百分之十點三五，躍居國內主要經濟智庫預測值之冠。不過，在高經濟成長的榮景下，學者提醒，台灣目前呈現Ｋ型經濟、產業與財富失衡的現象，政府應致力將「Ｋ型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」，才能共創幸福社會。

中經院對今年的經濟成長率值較四月增加三點一三個百分點，也是繼中央研究院經濟所之後，第二家預估今年成長率「破十」的國內財經智庫。

中經院院長連賢明指出，上半年受惠於美國大型科技廠對ＡＩ及相關硬體需求強烈，上半年出口成長相當暢旺，若此波趨勢得以延續，今年全年出口規模甚至有機會突破九千億美元，年增幅達百分之五十。

儘管出口持續暢旺，但產業發展不均與所得分配問題仍存。與會的政治大學財政系教授朱琇妍說，回顧過去十年，電子產業僅占全台灣工業及服務業就業人口的百分之十點五一，但其薪資高出全台平均百分之七十以上，應特別關注Ｋ型發展帶來的所得分配失衡問題，非電子業從業人員恐需透過投資股票來共享經濟果實。

台灣票券獨立董事儲蓉也看好今年經濟表現，「ＡＩ讓我們上半年光彩奪目，全年經濟成長會非常亮麗」。但她也說，如果要選二○二六年經濟關鍵字，「我會選Ｋ」。

儲蓉指出，台灣目前呈現Ｋ型經濟、產業與財富失衡的現象，政府應致力將「Ｋ型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」，向上那隻腳由民間自主發展，向下的腳則由政府全力支持，將走勢拉平。她說，政府要對走弱的產業與族群提供全力支持，例如活絡育兒教育等內需產業，提高可支配所得等，維持穩定的電力供應更是ＡＩ產業能否持續深化發展的關鍵基石。

中央大學經濟系教授吳大任受訪表示，國內經濟表現最大關鍵是美國經濟，近期看到美股修正壓力正是來自對ＡＩ泡沫疑慮。台灣去年下半年基期已經非常高，如果今年下半年維持高成長，意味每月出口可能要超過一千億美元，這都與美國經濟力道息息相關。

他說，國際油價因為美伊戰爭僵局，已造成美國消費者物價指數年增率來到百分之四，若持續往上，美國家庭消費力道衰退，勢必造成廠商對ＡＩ大投資縮手，影響所及就是需求減少，台灣出口跟著銳減，直接衝擊台灣經濟表現。

對於主計總處、中經院等預測機構對經濟成長率相當樂觀，吳大任說，「是否考慮台積電擴大赴美投資規模後，對國內民間投資及民間消費影響？」畢竟台積電資本支出對台灣民間投資貢獻不小，未來這部分可能被美國投資取代，導致國內投資不如預期；另外未來會有更多工程師跟進美國，這些都是高所得家庭，原本在台消費也會跑到美國去。

中經院 經濟成長率 吳大任

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