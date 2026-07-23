川普擬提加徵學名藥關稅 業者籲盡速落實「國藥國造」

美國總統川普21日於社群媒體發文，表示將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅，並於2029年8月進一步提高至200%。對此，業界也指出，如該政策落實，恐將影響部分未在美設廠企業；不過，如美時、保瑞等在美國有製造基地，將可逐步迎接政策紅利。

2026-07-23 01:20