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川普擬提加徵學名藥關稅 業者籲盡速落實「國藥國造」

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩昨（22）日表示，針對美國總統川普擬提加徵學名藥關稅，落實「國藥國造、國藥國用」已刻不容緩，衛福部應盡速邀集產業代表開會，並以兩年內達成保護國人用藥韌性為目標。

殷為瑩指出，一旦美方對輸美學名藥加徵關稅，勢必推升國際學名藥廠的成本，相關壓力可能轉嫁至其他市場。近年台灣對進口學名藥依賴逐步升高，凸顯國內藥品供應韌性的結構性風險。

殷為瑩建議，衛福部應加速整合產官學意見盤點韌性藥品，透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，確保民眾用藥安全與供應穩定。

對於該項政策可能影響，旗下微脂體兩性黴素Lipo-AB出口美國的台灣東洋表示，Lipo-AB不僅是台灣東洋外銷重要成長動能，也是美國臨床相當需要的學名藥，對於目前美方傳出的相關關稅政策，尚未對公司營運造成實質影響，藥品供應及既有業務維持正常。

衛福部 關稅 美方

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