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我爭取學名藥關稅豁免 鞏固與美談判結果

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國總統川普計劃自2028年8月起對學名藥課徵高關稅。據了解，因目前僅由川普透過社群平台宣布，且上路時間還有兩年之久，台灣官方仍在密切關注相關進展，實際執行期間、適用範圍及豁免條件仍待美方進一步說明。

台美先前簽署投資合作備忘錄（MOU）、對等貿易協定（ART）中，都已分別將學名藥納入豁免對等關稅範圍，不過後來因美國最高法院判決對等關稅失效，目前美國正透過301條款重建關稅法律基礎，台灣這段期間以來積極與美方聯繫並應對301調查，目標是鞏固既有談判結果。

據統計，台灣2024年藥品出口中，輸美學名藥出口金額約新台幣84.7億元，占整體輸美製劑出口產值86.5%。

川普此次宣布將對學名藥祭出高關稅，外界憂心恐為台美關稅增添變數。不過事實上，川普先前也曾宣稱，要將122條款關稅自10％調升至15％，但截至目前122條款實施期限都快屆期，稅率仍維持10％，美國並未如川普所言調升至15％，最終關稅政策仍要以美國官方文件為主。

川普 關稅 美國最高法院

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