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川普社群媒體發文：學名藥課100%關稅 2028年8月實施

經濟日報／ 編譯盧思綸、記者任君翔／綜合報導
美國總統川普21日於社群媒體發文，表示將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅。美聯社
美國總統川普21日於社群媒體發文，表示將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅。美聯社

美國總統川普21日於社群媒體發文，表示將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅，並於2029年8月進一步提高至200%。對此，業界也指出，如該政策落實，恐將影響部分未在美設廠企業；不過，如美時、保瑞（6472）等在美國有製造基地，將可逐步迎接政策紅利。

川普於社群媒體發文表示，將分三階段實施學名藥關稅，今年8月1日起二年內維持零關稅，2028年8月起針對進口學名藥開徵100%關稅，2029年稅率再倍增為200%。川普表示，該措施目的是為讓學名藥生產回流美國。

川普學名藥關稅與台廠因應概況
川普學名藥關稅與台廠因應概況

據了解，美國有超過九成處方藥為學名藥。市場認為，該措施將衝擊全球藥品供應鏈、推高藥價成本。

針對該項政策可能衝擊，國內業界認為，加徵關稅恐推升學名藥成本，衝擊國內藥品市場韌性，期望政府能加速學名藥國產替代進程。此外，業界也指出，關稅一旦實施，部分未在美設廠的國內業者，首當其衝將受到影響。

不過，市場也認為，在美國有製造基地的業者，未來可望成為受惠族群。其中，美時布局美國市場有成，去年下半年投資6.58億美元，收購位在美國的Alvogen US公司，直接掌控美國當地生產基地。截至今年6月止，美時旗下美國業務占公司整體營收已達62%左右，營收規模107.32億元，較去年同期成長180%。

美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）先前表示，川普政府將「藥品本土製造」列為戰略重點。若能擁有一家位於美國且具備高品質產能的製藥廠，對美時的戰略布局非常有利。

保瑞近日也宣布，已於今年5月董事會通過以總交易金額1.225億美元（約新台幣39.1億元）收購美國生物製藥公司MacroGenics拆分的CDMO業務，包含馬里蘭州洛克維爾市的大分子生產廠區（Rockville廠）及弗雷德里克（Frederick）倉儲中心。

隨著禮來（Eli Lilly）、輝瑞（Pfizer）及諾和諾德（Novo Nordisk）等十多家藥廠都已和川普達成調降藥價協議，印度學名藥廠預估首當其衝，該國供應美國近50%的學名藥，且學名藥出口額也占約三分之一。

目前還不清楚印度學名藥廠可能面臨的關稅稅率，因為美國與印度2月達成的貿易協議指出，學名藥與成分的關稅稅率另外協商。

川普 關稅 保瑞

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