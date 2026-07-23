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台新「為愛投票」公益活動起跑

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新慈善基金會執行董事鄭家鐘及青少年基金會董事長蔡清祥，率基金會董事、台新新光長官、合辦單位及友好單位宣布下屆活動起跑。圖／台新慈善基金會提供
台新慈善基金會執行董事鄭家鐘及青少年基金會董事長蔡清祥，率基金會董事、台新新光長官、合辦單位及友好單位宣布下屆活動起跑。圖／台新慈善基金會提供

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會昨天舉行第十七屆「您的一票，決定愛的力量」暨第廿七屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮。台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘、台新青少年基金會董事長蔡清祥、您的一票平台王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心等六家策略夥伴，以及中華民國童軍文教基金會，攜手宣布下一屆活動正式起跑。

教育部青年發展署副署長諶亦聰、科長鄭逸玫以及衛福部社會救助及社工司科長陳俊吉蒞臨會場，您的一票活動結合近年療癒ＩＰ熱潮打造公益ＩＰ角色，吸引民眾投票關心公益。

志工菁英獎則首次邀請歷屆得主拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

鄭家鐘說明今年活動三大優化，一是開放單位提案資格，二是新增公益基金加碼機制，最後是網站導入ＡＩ，讓投票行善更有效率。

蔡清祥說，志工菁英獎邁入第廿七屆，每年表揚優秀青少年志工，除獲總統府及地方政府首長接見肯定外，今年還攜手Impact Hub Taipei為歷屆得主打造「影響力領袖計畫」，培養青少年成為推動改變的行動者。

第十七屆「您的一票，決定愛的力量」活動將於八月十五日至卅一日接受各界團體及個人上網提案；第廿七屆「台新青少年志工菁英獎」活動則於九至十月開放徵件報名，詳情請參考基金會網站。

台新 龍山寺 基金

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