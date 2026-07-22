聽新聞
0:00 / 0:00

創新板今年來漲逾140%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

全球資本市場正在經歷一場深層的結構性重組。2026年，AI不再只是技術加速器，更已成為資安攻防的核心戰場，以及數位內容生產與分發的底層引擎。根據資策會MIC最新預測，亞太影音串流市場以逾19%的複合年增率持續擴張，在地化AI內容的競爭優勢正進一步拉大。

在此背景下，能否讓具備高技術含量、高訂閱黏著度的「輕資產新經濟企業」順利進入資本市場，已成為一個國家科技實力能否全面轉化為市場競爭力的關鍵議題。

配合行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」的政策框架，台灣正積極為新興科技企業構建從研發創新到資本市場的完整支援體系。台灣創新板（tib-創）作為其中「資本市場入口」的關鍵一環，2026年截至目前，創新板指數已累計上漲約140.4%，整體日均成交值較2025年成長約289%，市場對創新企業的關注與信心正達到近年高峰。

數位雲端、軟體及AI企業的核心競爭力，往往存在於智慧財產權、演算法專利或訂閱制所建立的高度客戶黏著度等無形資產之中。傳統以固定資產或獲利年限為主軸的上市審查框架，難以精準捕捉此類企業的真實成長潛力。

台灣創新板針對此一市場需求，以「市值」為核心評估指標，提供兼具客觀性與彈性的多元上市標準，讓軟體、AI與數位內容企業得以在達到規模爆發前，便能提前對接資本市場的長期投資資源。

值得注意的是，有別於國際其他交易所將創新板塊視為次板的傳統框架，tib-創被定位為與一般板並列的主板市場，這一制度性差異，正是吸引優質創新企業選擇台灣的重要原因。

對此，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，2026年的資安威脅與數位內容市場，都在告訴我們同一件事：AI已經不是未來式，而是當下競爭力的衡量標準。台灣有全球最密集的AI晶片供應鏈，我們也必須有與之匹配的AI原生資安企業，以及能把在地文化轉化為全球訂閱收益的數位內容公司。

資本市場 亞太 行政院

延伸閱讀

AI 原生防禦×訂閱制內容經濟：台灣新興科技企業的資本市場新路徑

趨勢觀察／貿協董事長黃志芳 AI 人機協作 打造科技服務新典範

SEMICON Taiwan集結65國 打造AI時代合作新平台

圓展搶攻無人機市場

相關新聞

財富失衡 專家：政府應將K型經濟轉為ㄥ型

中經院昨天發布最新經濟預測，大幅上調今年經濟成長率至百分之十點三五，躍居國內主要經濟智庫預測值之冠。不過，在高經濟成長的榮景下，學者提醒，台灣目前呈現Ｋ型經濟、產業與財富失衡的現象，政府應致力將「Ｋ型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」，才能共創幸福社會。

談台廠赴美 黃仁勳：不需拿槍指著台灣的頭

ＡＩ晶片龍頭輝達執行長黃仁勳廿一日出席緯創德州達拉斯新廠開幕典禮，談到台美半導體合作時表示，華府必須認清，「台灣救了美國半導體科技與電腦產業，未來更是不可或缺的夥伴」。他說，台灣企業赴美投資是建立在長期信任與共同利益之上，並非受到脅迫，「我不認為需要拿著槍指著台灣的頭」。

美新關稅 台灣可能維持10%

彭博報導，美國最高法院二月推翻美國總統川普的對等關稅後，白宮隨即依一九七四年貿易法一二二條款對全球課徵百分之十關稅一百五十天，預計廿四日到期。川普政府已表明將改用該貿易法三○一條款，以未防止強迫勞動產品流通為由，對全球六十國徵收百分之十或百分之十二點五關稅，台灣稅率可能是百分之十。

川普社群媒體發文：學名藥課100%關稅 2028年8月實施

美國總統川普21日於社群媒體發文，表示將自2028年8月起，對輸美學名藥課徵100%關稅，並於2029年8月進一步提高至200%。對此，業界也指出，如該政策落實，恐將影響部分未在美設廠企業；不過，如美時、保瑞等在美國有製造基地，將可逐步迎接政策紅利。

我爭取學名藥關稅豁免 鞏固與美談判結果

美國總統川普計劃自2028年8月起對學名藥課徵高關稅。據了解，因目前僅由川普透過社群平台宣布，且上路時間還有兩年之久，台灣官方仍在密切關注相關進展，實際執行期間、適用範圍及豁免條件仍待美方進一步說明。

中經院開第一槍 估全年CPI破通膨警戒線

通膨壓力緩步升溫。中經院昨發布最新經濟預測，將今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，從原估百分之一點九八上調至百分之二點○二，成為目前國內首家預估全年ＣＰＩ破百分之二通膨警戒線的經濟智庫；不過預估明年隨油價回穩，ＣＰＩ增幅可望回落至百分之一點八九。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。