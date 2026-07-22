創新板今年來漲逾140%

全球資本市場正在經歷一場深層的結構性重組。2026年，AI不再只是技術加速器，更已成為資安攻防的核心戰場，以及數位內容生產與分發的底層引擎。根據資策會MIC最新預測，亞太影音串流市場以逾19%的複合年增率持續擴張，在地化AI內容的競爭優勢正進一步拉大。

在此背景下，能否讓具備高技術含量、高訂閱黏著度的「輕資產新經濟企業」順利進入資本市場，已成為一個國家科技實力能否全面轉化為市場競爭力的關鍵議題。

配合行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」的政策框架，台灣正積極為新興科技企業構建從研發創新到資本市場的完整支援體系。台灣創新板（tib-創）作為其中「資本市場入口」的關鍵一環，2026年截至目前，創新板指數已累計上漲約140.4%，整體日均成交值較2025年成長約289%，市場對創新企業的關注與信心正達到近年高峰。

數位雲端、軟體及AI企業的核心競爭力，往往存在於智慧財產權、演算法專利或訂閱制所建立的高度客戶黏著度等無形資產之中。傳統以固定資產或獲利年限為主軸的上市審查框架，難以精準捕捉此類企業的真實成長潛力。

台灣創新板針對此一市場需求，以「市值」為核心評估指標，提供兼具客觀性與彈性的多元上市標準，讓軟體、AI與數位內容企業得以在達到規模爆發前，便能提前對接資本市場的長期投資資源。

值得注意的是，有別於國際其他交易所將創新板塊視為次板的傳統框架，tib-創被定位為與一般板並列的主板市場，這一制度性差異，正是吸引優質創新企業選擇台灣的重要原因。

對此，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，2026年的資安威脅與數位內容市場，都在告訴我們同一件事：AI已經不是未來式，而是當下競爭力的衡量標準。台灣有全球最密集的AI晶片供應鏈，我們也必須有與之匹配的AI原生資安企業，以及能把在地文化轉化為全球訂閱收益的數位內容公司。