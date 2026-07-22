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紅海封鎖危機恐打擊原油運輸 經濟部：至10月供應無虞

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
面對紅海封鎖危機，經濟部表示，美伊戰爭期間也採購了多種中東以外的替代原油，目前原油進口規劃，至10月供應無虞。聯合報系資料照
面對紅海封鎖危機，經濟部表示，美伊戰爭期間也採購了多種中東以外的替代原油，目前原油進口規劃，至10月供應無虞。聯合報系資料照

中東地區衝突升級，全球能源運輸再度緊張，若曼德海峽遭封鎖，是否影響台灣的原油進口？經濟部表示，目前原油進口規劃，至10月供應無虞。

經濟部指出，中油公司已建立多元採購來源、多元運輸規劃及安全庫存機制，適合中油煉製的原油多達150餘種，來源涵蓋43個國家；美伊戰爭期間也採購了多種中東以外的替代原油，目前原油進口規劃，至10月供應無虞。

經濟部同時表示，將持續關注中東及國際情勢變化，中油也將適時調整採購與船運安排，維持國內能源穩定供應。

中油表示，自112年起逐步降低自中東地區進口原油占比，以114年為例，原油進口來源及占比分別為美洲約62%、中東約35%、其他地區約3%，中油的原油採購策略是基於分散風險與煉製設備的考量，每年依照原油市場變化、國內油品市場需求及煉廠設備現況評估調整採購原油來源比例。

根據能源進口統計，美伊開戰後的3月至5月，美國原油占台灣進口比重從去年同期的32％拉高至43％，沙烏地阿拉伯原油占比則從29％降至21％，台灣原油採購結構已明顯轉向美國。

原油市場分析師指出，增加採購美國原油，短期而言有助於分散荷姆茲海峽風險，避免單一區域供應中斷影響原油進口穩定。

原油 紅海 經濟部

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