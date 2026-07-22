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紅海也封鎖！經部：中油已多元採購油源 至10月供應無虞
中東戰爭未解，還進而演變成紅海區域也封鎖衝突。外界關切我國油品進口影響，經濟部22日表示，中油公司已建立多元採購來源、多元運輸規劃及安全庫存機制。
伊朗在葉門的盟友叛軍組織青年運動，宣布要從紅海對沙烏地阿拉伯進行海上封鎖，威脅全球能源運輸。兩艘載運沙國原油的油輪因此緊急改道，避走曼德海峽。外界擔憂，荷莫茲油輪仍受攻擊，現在連紅海也封鎖。
經濟部今日表示，中油公司已建立多元採購來源、多元運輸規劃及安全庫存機制，適合中油煉製之原油高達150餘種，來源涵蓋43個國家；美伊戰爭期間，中油採購多種中東以外之替代原油，目前原油進口規劃，至10月供應無虞。
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