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建築光電新制8月上路 內政部：每年估增66萬瓩綠電容量

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
内政部政務次長董建宏致詞。圖／內政部提供
内政部政務次長董建宏致詞。圖／內政部提供

建築物設置太陽光電新制將於8月1日上路。內政部經濟部22日舉辦北區說明會，邀集地方政府、建築相關公協會、光電產業及學界交流。內政部表示，將持續蒐集各界意見，滾動檢討法規及行政程序，完善配套措施，確保新制順利推動，兼顧實務可行與簡政便民。

內政部政務次長董建宏表示，內政部與經濟部已舉辦多場溝通會議，針對外界關心的適用範圍、設計施工、設備管理及行政程序等議題持續調整規範。此次北區說明會也進一步說明歷次意見的處理情形及修正方向，若配套仍有不足，將持續檢討精進，降低地方政府及業界推動新制時可能遇到的困難。

董建宏指出，隨著半導體、人工智慧（AI）及算力基礎設施快速發展，綠電需求持續增加，擴大再生能源供給已成為能源轉型的重要工作。新制要求建築面積達1,000平方公尺以上的新建、增建及改建建築物，每20平方公尺須設置1瓩太陽光電設備，預估每年可新增約66萬瓩（660MW）裝置容量，提升都市綠能供給。

他表示，新制將太陽光電設備納入建築設計初期規劃，使設備能與建築結構、使用需求及外觀設計整合，兼顧美觀、實用與安全，也可減少建築完工後再增設設備所衍生的施工及管理問題。光電設備也可結合遮陽、隔熱等設計，讓建築物兼具能源生產功能，提升能源自主性及城市韌性。

針對業界關心的設備維護、經營管理及電力處理等問題，內政部表示，將持續與經濟部能源署、建築師公會及太陽光電相關公協會合作，建立建築設計端與光電產業端的溝通媒合機制，提供從設計、設置到後續維護管理的專業協助；至於外界提出的鼓勵措施，也將持續研議相關配套。

董建宏強調，新制上路前後都會持續蒐集地方政府及產業界意見，適時修正相關規範與作業方式，中央也將加強與地方建管單位的溝通與協助，確保制度順利推動。

內政部表示，今年2月起已與經濟部陸續舉辦多場溝通會議，繼7月20日南區場、22日北區場後，7月27日還將舉辦中區說明會，持續廣納各界建言、凝聚執行共識，讓新制及相關配套更完善，推動我國再生能源發展及建築部門淨零轉型。

內政部 太陽光電 經濟部

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