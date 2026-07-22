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上半年平均失業率3.31% 續寫26年來同期最低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處公布失業率。示意圖，圖中人物與新聞無關。 聯合報系資料照
主計總處公布失業率。示意圖，圖中人物與新聞無關。 聯合報系資料照

主計總處22日公布最新就業與失業統計。6月失業率來到3.34%，雖相較上月略升0.07個百分點，但仍是近26年同期最低紀錄；若觀察今年上半年表現，平均失業率為3.31%，同樣寫下近26年同期新低，顯示當前勞動市場情勢平穩。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，6月失業率上升主要受畢業季因素影響。由於6月為應屆畢業生投入職場的第一個月，預計7月與8月失業率仍會持續季節性走升，直至9月畢業生陸續找到工作、工讀生返回學校後才會回落，該走勢屬於正常現象。

譚文玲分析，雖然失業人數與失業率因季節性因素增加，但同期的就業人數與勞動參與率均有所提升，季調後的失業率僅呈微幅增加至3.33％，顯示整體勞動市場狀況依然保持穩定。

依據主計總處統計，6月就業人數1,163.7萬人，較上月增加約3,000人，其中工業月增約7,000人，農業月減約3,000人，服務業也月減約1,000人；失業人數40.2萬千人，月增約9,000人；工時不足就業人數12.1萬人，月增約4,000人。

值得注意的是，6月工時不足就業者12.1萬人，月增約4,000人，年增更是高達一萬人。譚文玲認為，此數字仍在合理範圍內，且若觀察就業動能，6月就業人數年增2萬人，上半年累計就業人數更年增2.6萬人，反映整體經濟狀況維持良好態勢。

譚文玲舉例，對照勞動部6月中旬公布的減班休息（無薪假）數據，實施事業單位為247家、人數2,898人，其中七成三集中在金屬機電工業（2,114人），顯示傳產景氣確實受到影響，高科技產業表現強勁，部分傳統產業確實面臨工時不足的情形。不過，減班休息與工時不足的概念並不完全相同，目前整體情況尚屬可控，主計總處將持續關注相關數據變化。

主計總處也公布今年上半年各縣市失業率，其中新北市、基隆市、新竹縣、台中市、苗栗縣、屏東縣皆為3.4%，略高於平均值3.31%。譚文玲解釋，目前民眾跨區就業，流動狀況相當普遍，例如北北基桃屬一日生活圈，比較縣市之間落差，意義不大，且數字經過四捨五入計算，原本差距可能更小；回溯各縣市上年同期狀況，數據變化亦不大，各縣市失業率狀況穩定。

職場 失業率 主計總處

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