台美半導體合作 谷立言：雙向投資並共同打造兩大創新生態系

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（22）日於SEMICON Taiwan 2026全球專區國際記者會表示，台美半導體合作已從過去以製造為核心，逐步擴展至研發、先進封裝、AI基礎建設、人才培育、資安及國際標準等完整生態系合作。他強調，台美半導體夥伴關係並非外界所認為的「單向要求台灣赴美投資」，而是建立在雙向投資、互信與互補優勢上的長期合作模式。

這是台積電在本月16日宣布加碼在美國亞利桑那州投資千億美元、投資總額增至2650億美元後，美方官員針對台美合作首度公開發言 。

谷立言指出，隨著AI快速推動全球科技發展，台美合作的重要性已不僅攸關兩地經濟，更攸關全球半導體供應鏈的韌性、安全與競爭力。美台合作如今已涵蓋從晶片設計、先進封裝、半導體設備、物流運輸，到AI基礎建設、網路安全、國際標準及人才培育等完整半導體價值鏈，正共同推動AI、先進運算及自主系統等下一世代關鍵技術。

談及外界關注的赴美投資議題，谷立言特別強調，台美合作絕非只有資金流向美國。他指出，今年SelectUSA投資高峰會中，台灣再次成為最大代表團，共有270位代表參與，台灣企業宣布規劃超過350億美元對美投資，另包括能源基礎建設、產業園區及投資服務中心等多項布局，顯示雙方合作持續深化。

不過，他也強調，美國企業同樣持續加碼投資台灣，形成真正的雙向合作。包括美光（Micron）、AMD、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、應用材料（Applied Materials）、艾克爾（Amkor）等國際大廠，近年都持續擴大在台布局，原因在於台灣擁有世界級人才、完整供應鏈、生產聚落，以及全球少見的半導體創新生態系，仍是國際企業最重要的研發與製造基地之一。

谷立言表示，美台半導體合作不是零和競爭，而是共同連結兩個世界級創新生態系，讓投資、創新與商機同步在太平洋兩岸成長。他指出，台積電持續擴大在美國投資，有助於建立更具韌性的可信賴供應鏈，同時也為供應商、研究機構及人才交流創造更多合作機會；反觀美商持續深耕台灣，也顯示全球企業對台灣產業能力及創新環境仍充滿信心。

除了投資合作，谷立言也將人才視為半導體競爭力的根本。他宣布，AIT將於SEMICON Taiwan期間舉辦Freedom 250 Workforce Summit，邀集政府、學界及產業代表，共同探討如何透過人才培育支撐台美雙方持續擴大的半導體投資與創新。他強調，每一座晶圓廠、每一項先進封裝技術及每一顆AI晶片背後，最重要的資產始終是人才。

谷立言最後表示，半導體的歷史就是一部合作史，而美國與台灣正共同寫下新的篇章。雙方將持續攜手打造可信賴供應鏈、投資人才與前瞻技術，推動全球半導體產業持續成長，共同建立更具韌性、更值得信賴的全球半導體生態系。