出口續強！中經院估GDP成長率破10% 出口上看9,000億美元

中經院22日公布最新經濟預測，大幅上修今年GDP成長率至10.35%，躍居國內主要經濟智庫預測值之冠；同時，同步上修消費者物價指數（CPI）年增率至2.02%，微幅突破2%的通膨警戒線。

中經院院長連賢明指出，上半年受惠於美國大型科技廠對AI及相關硬體需求強烈，上半年出口成長相當暢旺，若此波趨勢得以延續，今年全年出口規模甚至有機會突破9,000億美元，年增幅達50%。

觀察各季走勢，中經院預估，2026年上半年經濟成長率將維持在雙位數高檔，分別為14.55%與10.96%；下半年則受到高基期及地緣政治動盪影響逐漸放緩，成長率降至10.63%與6.04%。今年經濟成長模式為「內外皆熱」，內需貢獻約4.73個百分點，國外淨需求則貢獻5.62個百分點。

外貿表現方面，中經院指出，雖然中東戰事封鎖荷莫茲海峽，影響貨物貿易與運輸，但全球AI產業發展蓬勃，帶動台灣資通、電子與半導體產品出口持續擴張。預估今年海關出口年增率將達37.3%、進口年增率為39.9%，進出口相抵後，全年出超規模可達2,022億美元，年增約29.27%。

出口持續暢旺，但產業發展不均與所得分配問題仍存。政治大學財政系教授朱琇妍提醒，回顧過去十年，電子產業僅占全台灣工業及服務業就業人口的10.51%，但其薪資高出全台平均70%以上，應特別關注K型發展帶來的所得分配失衡問題，非電子業從業人員恐需透過投資股票來共享經濟果實。

台灣票券獨立董事儲蓉分析，未來市場面臨三大變局。首先，美國總統川普的關稅與貿易政策增添地緣政治不確定性；其次，美國聯準會（Fed）對通膨態度審慎，在通膨尚未真正受控前難以降息，預期7月底會議利率按兵不動，9月則有升息一碼的可能性，後續仍須觀察國際油價變化。

儲蓉強調，台灣目前呈現K型經濟、產業與財富失衡的現象，政府應致力將「K型經濟」轉型為「ㄥ型經濟」，對走弱的產業與族群提供全力支持，例如活絡育兒教育等內需產業，提高可支配所得等，維持穩定的電力供應更是AI產業能否持續深化發展的關鍵基石。