因應中美AI競爭激烈 我應加速應用發展

「在全球AI激烈競爭下，台灣應儘速將AI應用到醫療、傳統產業等領域！」學者林建甫22日於論壇上表示，AI發展造成經濟發展的巨大改變，結合美中在AI競爭激烈，將導致水、電需求更高，各區域投資AI的模式不同（例如歐盟很重視法規），台灣應以硬體優勢來加速AI應用發展。

現代財經基金會22日舉行「現代財經論壇『AI產業繁榮下的警訊』」，邀請學者專家討論AI產業發展對經濟發展等面向產生的影響。

美中AI模型競爭

台大經濟系名譽教授林建甫分析，AI可以用大型語言模型做很多想不到的工作，將語言拆解成Token（詞元）再轉換成數字來運算，可以被視為第五生產要素（土地、勞動、資本與企業家才能），而所有的計算都需要算力，這對台灣的硬體供應鏈有幫助；AI的發展可以取代很多軟體，尤其是AI agent將大量重複性的工作被自動化、減少摸索時間（藥物蛋白質結構）等。

「以後的經濟會從注意力變成『意向經濟』！」林建甫表示，AI會記住瀏覽過的網路內容，廣告的投放模式會必須轉型為「如何被AI應用」。他強調，近日中國「月之暗面」公司推出新一代模型Kimi K3，雖然沒有台積電的2奈米晶片，但透過數學軟體可將運算處理得很好，讓美股、亞股一度大跌，中國模型以低成本、開源策略挑戰美國的高價封閉模式，可能改變AI投資方向。

基礎建設更要水電

林建甫認為，AI的發展會導致4個現象：技術壁壘國界化：美國怕中國技術趕上美國，就禁止輝達最新晶片出口到美國，反而刺激到中國的自主研發。美國也不允許中國使用IC設計的EDA軟體，還有ASML的光刻機，但中國透過其他方式繞過限制，且AI的論文逐漸趕上美國，因此美國也開始檢討這種斷鏈策略。

第二、實體資源與地緣爭奪：中國的核電、太陽能與風能已經全面發展，AI本質是能源密集型的重工業。他說，中國近年來開始流行「垃圾發電」，因為溫度可控制在不產生毒物戴奧辛的範圍下，也成為發電新趨勢；由於AI工廠需要水來冷卻，水資源的分配成為AI基礎建設的重要選址考量

注意歐盟AI法規

「AI治理分成美、中與歐3塊！」林建甫表示，美國持續在先進AI進行研發突破，中國強調傾注國家力量推動技術追趕，強調將「夠用」的 AI 模型進行「規模化擴散」，深度嵌入龐大製造業體系與實體經濟，並嚴格進行數據監管與內容；歐盟雖然模型發展不佳，但管制法規相當多，透過《人工智慧法案》等嚴苛法規框架，以法律為武器爭奪話語權。

最後則是「全球南方的邊緣化」，林建甫說，拉美、非洲與東南亞國家在全球算力版圖上僅有極小份額，跨國科技巨頭從全球南方國家免費或廉價抽取海量在地數據與文化，運回北半球訓練後，再以昂貴的訂閱制軟體服務剝削全球南方，「其實與過去的殖民貿易結構如出一轍」。

好技術要與AI結合

林建甫指出，台灣過度集中於硬體代工與晶片製造，使得台灣在面對美中科技戰的出口管制或地緣衝突時，猶如處於地震帶的中心，任何供應鏈的斷裂都將帶來毀滅性的打擊。因此，台灣必須積極推動戰略升級，將「AI產業化」的硬體優勢，轉化為「產業AI化」的全面社會賦能，將AI深入導進醫療、傳統製造與農業等領域。

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