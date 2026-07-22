青安3.0婚育加碼 財長：離婚或監護權變動時將停止加碼額度利息補貼

立委李坤城22日在財委會針對8月1日即將上路的新青安3.0房貸政策詢及，若發生離婚或監護權變動時的利息補貼認定，財政部長莊翠雲回應，若在6年利息補貼期間內發生離婚，將自婚姻關係消滅日起停止新婚加碼200萬部分的利息補貼；若離婚後房屋所有權人未取得子女監護權，其未成年子女加碼額度500萬的利息補貼亦將調整。

李坤城指出，新青安3.0為鼓勵婚育對新婚夫妻最高貸款額度提高至1,200萬，若有未成年子女（含持有媽媽手冊的懷孕婦女）最高可達1,500萬。然若夫妻在6年利息補貼期間內發生離婚的情形，補貼該如何計算。莊翠雲表示，若為無子女夫妻，離婚後多出的200萬額度將從婚姻關係消滅起停止利息補貼，但未持有房屋的一方若未來維持單身或再婚，且未曾使用過新青安，仍可重新申請1,000萬額度的新青安貸款。

李坤城追問，若有未成年子女，且房屋所有權人與孩子監護權人分屬不同人時該如何處理？莊翠雲部長回應，若屋主未取得監護權，其1,500萬額度中多出的500萬利息補貼將會停止。李坤城認為此舉恐變相迫使雙方必須爭搶監護權才能保留利息補貼，要求財政部必須在政策上路前，盡速發布詳細的問答集（Q&A）來釐清相關規範。

李坤城也關注新青安3.0設定的房屋總價上限（台北市3,500萬、新北市與新竹縣市2,500萬、其他縣市2,000萬），詢問財政部此舉是否旨在引導建商修正房屋價格。莊翠雲重申，設定總價上限的主要目的，是為了將政府資源優先協助有需要的對象，而非補助具備高財力購買高價房屋的民眾。莊翠雲強調，現今房市情況與新青安2.0推出時已有不同，央行信用管制仍在持續中，內政部也會與地方政府合作加強查核，防堵炒作房市的情況發生。