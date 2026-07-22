談台積電加碼美國 主計總處：需求太強他不去別人會去

台積電上週法說會宣布將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，引發外界關注。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰今天表示，受惠於AI商機，台灣出口表現超乎預期；台積電宣布加碼投資美國，主要也是因為美國需求太強，「他不去，別人會去」。

中經院今天舉行「2026年第3季台灣經濟預測記者會暨座談會」，大幅上修今年經濟成長率預測值至10.35%，AI需求穩健成長，相關投資與商品出口拉抬經濟成長表現是關鍵。

與會的蔡鈺泰表示，主計總處下週將公布第2季經濟成長率概估，方向大致與中經院預測結果相符，出口、投資、消費都不錯，AI供應鏈相關表現持續突出，從台積電法說會上修資本支出規模，也可看出AI需求真的非常強勁。

台積電上週法說會除了調高資本支出，董事長暨總裁魏哲家也宣布，將加碼投資美國亞利桑那州1000億美元。

蔡鈺泰指出，關鍵還是美國需求太強，「他（台積電）不去，別人會去」，台積電有必要提高在美產能，以掌握更多市場商機。

AI熱潮持續之下，美國對台灣科技產品需求強勁，中經院院長連賢明也說，台灣今年對美順差有可能突破2000億美元。

蔡鈺泰補充，儘管台積電未來幾年美國投資規模增加，台積電一再表達台灣仍是投資核心，對台灣投資策略不變。

外界關注AI紅利侷限於電子資通產業，蔡鈺泰則說明，台積電大幅擴增資本支出，不是只有電子、半導體、資通產業被帶動，很多在地供應鏈也同步受惠，包含特用化學產品、設備等，而台積電蓋廠房，也帶動營建表現。

蔡鈺泰表示，電子資通產業就業人口僅約1成、占比有限，但AI熱潮也帶動營建、化學、運輸、物流等業別，「只要能跟AI供應鏈扯上關係，其實都會不錯」。