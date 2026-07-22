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中經院估今年 CPI 年增2.02% 破通膨警戒線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

通膨壓力正緩步升溫。中經院22日公布最新經濟預測，將今年消費者物價指數（CPI）年增率，由原估1.98%上修至2.02%，成為目前國內首家預估全年CPI破2%的經濟智庫；不過預估明年隨油價回穩，CPI可望回落至1.89%。

中經院院長連賢明表示，此次上修主要反映中東地緣政治衝突，推升國際油價波動，而未來通膨走勢仍取決於美伊衝突持續時間，以及美國聯準會降息步調；若戰事很快平息、地緣政治風險降溫，油價回落，物價壓力也將隨之減輕。

針對生產者物價指數（PPI）向消費端的傳導情形，中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，目前雖然觀察到PPI的部分成本已開始向消費端轉嫁，特別是在AI需求強勁的帶動下，終端產品價格出現調漲現象，但整體轉嫁的程度與狀況仍因產業而異。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰也指出，即便目前PPI上升確實有部分反映至消費端，例如AI帶動記憶體、電腦等電子產品價格上揚，但相關商品在CPI權重僅約1.6%，影響相對有限。

蔡鈺泰進一步指出，相較之下，油價占CPI權重約2.2%，且會透過運輸、製造等成本層層傳導至各產業，對整體物價影響更為明顯，因此今年CPI走勢仍將以油價變化為最大觀察重點。

對於此次CPI將突破2%通膨警戒線，彭素玲指出，2%既非我國官方規範的目標，中央銀行也不會將其作為政策指引，且短期通膨易受地緣政治與國際油價波動影響，長期走勢關鍵仍回歸供給面狀況，以及薪資成長能否同步跟上，若實質薪資能維持正成長，民眾對於物價上漲的感受相對有限。

蔡鈺泰說明，中經院今年預估CPI雖達2.02%，但明年已回落至2%以下，反映通膨屬於短期過渡現象。即便全年CPI接近或略高於2%，2%僅是心理門檻，更值得關注的是民眾實質所得是否持續增加。

蔡鈺泰舉例說明實質薪資的增長狀況，統計2017年至2025年，名目總薪資累計增加28.7%，同期CPI累計上漲14.3%，換算實質總薪資平均每年仍成長約1.3%；今年1至5月實質總薪資亦年增1.4%，若下半年薪資維持成長，今年全年實質總薪資仍有望維持正成長。

中經院 通膨 美國聯準會

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