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Grab併購foodpanda 公平會宣布延長審議期間至10月底

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
Grab併購foodpanda，公平會宣布延長審議期間至10月底。聯合報系資料照
Grab併購foodpanda，公平會宣布延長審議期間至10月底。聯合報系資料照

Grab併購foodpanda案備受矚目，公平會今天委員會議決定，由於Grab與foodpanda結合案涉及雙占市場、股權結構對競爭影響等諸多待評估事項，依法延長審議期間60個工作日至115年10月27日。

公平會表示，有關Grab Holdings Limited申報擬取得富胖達有限公司，Grab已於115年6月16日提出完整申報資料，依照公平交易法第11條第7項規定，自公平會受理申報資料之日起算30個工作日之審查期間內，亦即115年7月29日之前不得為結合。但公平會認為有必要時，得延長審議期間最長60個工作日。

公平會審議認為，由於Grab與富胖達公司結合後，市場結構仍維持結合前的「雙占」情形，Uber持有Grab之13%股份及3.7%表決權，是否會因二者間的「股權連結」影響結合後UberEats與Grab競爭之誘因及能力，而產生類似水平結合之單方效果或共同效果，有必要進一步分析對於我國市場競爭影響，依公平交易法第11條第7項、第8項規定延長審議期間。

公平會 Grab

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